L’insatiable de Debby Ryan annulé après deux saisons chez Netflix

L’insatiable de Debby Ryan annulé après deux saisons sur Netflix

Suivant InsatiableLa première saison de la deuxième saison en octobre, TVLine rapporte que Netflix a officiellement décidé de ne pas donner à la série de vengeance pour adolescents de Lauren Gussis un troisième renouvellement de saison.

Mettant en vedette l’ancienne star de Disney Debby Ryan, la première saison a suscité la controverse lorsque les téléspectateurs l’ont accusée de faire honte à son personnage principal, ce qui a conduit à la création d’une pétition en ligne pour son annulation. Cependant, malgré la pétition ayant recueilli plus de 200 000 signatures, Insatiable a encore reçu un deuxième renouvellement de saison par Netflix.

La saison dernière, nous avons trouvé que Patty s’occupait de beaucoup de choses. Son passé la hantait et sa lutte pour être «bonne» devenait de plus en plus difficile chaque jour alors qu’elle combattait ses démons intérieurs. Et Bob – enfin – il l’aidait à dissimuler le meurtre de Christian, mais jusqu’où irait sa loyauté? Pourrait-il continuer à permettre à ses relations amoureuses, à ses ambitions professionnelles et à son intégrité de battre, juste pour aider Patty à poursuivre ses rêves de reconstitution historique? Et quand les reines de beauté ont commencé à disparaître, qui était à blâmer? La rage de Patty? Ou y avait-il plus à jouer?

De l’écrivain Lauren Gussis (Dexter, Il était une fois), Ryan Seacrest Productions et Storied Media Group, Insatiable est une histoire sombre et tordue de «venue de rage» avec Debby Ryan, Dallas Roberts et Alyssa Milano. Pendant des années, Patty (Ryan) a été intimidée, ignorée et sous-estimée par ceux qui l’entourent en raison de son poids. Mais maintenant qu’elle se retrouve soudainement maigre, Patty est prête à être remboursée contre quiconque lui a fait du mal.

Insatiable avec Debby Ryan (Jessie), Dallas Roberts (Dallas Buyers Club), Alyssa Milano (Les maîtresses), Christopher Gorman (2 filles cassées), Erinn Westbrook (Dans un monde), Michael Provost (Huile de coude), Kimmy Shields (Girlboss), Irene Choi (The Perfect Guy) et Sarah Colonna (Quelqu’un a-t-il vu mon pantalon?).

La série a été créée par Lauren Gussis (Dexter) pour Netflix. Gussis était un producteur exécutif aux côtés de Ryan Seacrest (Américain Idole), Nina Wass (Nuances de bleu), Andrea Shay (Banc), Todd Hoffman (La confirmation), Dennis Kim (APB), et Andy Fleming (Pieds nus).

Les deux saisons sont disponibles en streaming sur Netflix.