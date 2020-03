L’intégralité du catalogue remasterisé de Super Mario arriverait sur Nintendo Switch

Selon plusieurs rapports, Nintendo prévoit de célébrer les 35 ans de Super Mario Bros. apportant une collection de la plupart des jeux classiques – y compris Super Mario Galaxy, Mario Sunshine et Mario 64 – de la franchise, remasterisé, “avec quelques autres favoris de 3D Mario “ et un nouveau titre Paper Mario, ainsi que “Une version Deluxe de Super Mario 3D World” avec des tonnes de nouveaux niveaux.

Des sites comme Video Game Chronicle et Eurogamer assurent que Nintendo annoncera le brief et qu’il annoncera également la situation de son parc à thème. Super Nintendo World et un film d’animation Super Mario dans une présentation en streaming.

La série Super Mario a été introduite pour la première fois en 1985. Nintendo espérait annoncer ses plans d’anniversaire à l’E3 en juin, mais elle a été annulée en mars en raison des préoccupations de COVID-19.

