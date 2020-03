L’Internet grince encore une fois à Khloé Kardashian

Khloé Kardashian a eu sa part de moments dignes de grincements dans et hors de Keeping Up With the Kardashians. Que ce soit ses publications nauséabondes de citations inspirantes ou le drame persistant du scandale de la tricherie de Tristan Thompson, Kardashian ne peut tout simplement pas sembler revenir dans les bonnes grâces des fans.

L’année dernière, la publiciste de l’émission de téléréalité a déclaré à la famille que Khloé était la préférée des téléspectateurs, mais maintenant il semble que la marée ait tourné, et si sa réaction au scandale de la triche n’était pas assez mauvaise, ses bouchons Febreze ne sont certainement pas utiles son image.

Khloé Kardashian pose avec des bouteilles Febreze éblouies

Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloe Kardashian et Kourtney Kardashian | Emma McIntyre / E! Divertissement / Banque de photos NBCU

Dans le monde des riches et des célèbres, il y a certainement des histoires d’extravagance exagérée comme des toilettes en or et des bijoux qui peuvent coûter plus cher que l’hypothèque américaine moyenne.

À ce stade, les fans sont assez désensibilisés au montant d’argent qu’ils dépenseront pour les fêtes, les vêtements, les maisons et tout ce que leur cœur désire. Même ainsi, les fans ne pouvaient pas se conformer aux bouteilles Febreze éblouies qui ont fait leur apparition dans le récent partenariat Instagram payé de Kardashian.

«Ce spon con Khloe Kardashian pour febreze m’envoie à travers le toit… c’est tellement affreux. les bouteilles éblouies… la pose avec les bouteilles en arrière-plan? C’est tellement horrible que c’est presque du génie », a écrit un utilisateur de Twitter.

“Ce soir, je pense au stagiaire de Febreze qui a dû s’asseoir et embellir ces bouteilles pour Khloe Kardashian”, a déclaré un autre.

Les commentaires sur l’image n’étaient pas beaucoup mieux et ont même conduit à des débats sur l’impact environnemental du produit et des toxines qu’il contient. Kardashian n’a pas pris les commentaires à cœur et a même doublé.

Khloé Kardashian a dansé avec sa fille et une bouteille de Febreze

Comme si les bouteilles incrustées de bling ne suffisaient pas, Kardashian a partagé un message encore plus digne de ce nom: pulvériser Febreze dans toute la chambre de True pendant que les deux dansaient. Ce n’était pas sa première vidéo dansant avec True, et tandis que l’autre était réconfortant et adorable, le suivi de la promotion de Febreze a laissé les fans de mauvais goût dans la bouche.

Dans un fil de discussion Reddit intitulé «The cringe is real. Danser avec une bouteille de febreze! ” sur le subreddit KUWTK, les fans n’ont pas tardé à l’appeler. L’une a souligné que Febreze était en dessous d’elle et qu’elle devrait laisser cela aux influenceurs Instagram. Un autre commentateur a appelé la vidéo, “l’incarnation d’être embarrassant et cringey.” Un autre encore a dit: “Je suis un peu plus que Khloe et son Instagram à ce stade.”

Certains n’ont pas tardé à la défendre, exhortant les autres à cesser de «haïr», mais dans l’ensemble, l’opinion a penché du côté de la désapprobation, sinon du dégoût pur et simple.

Khloé Kardashian et ‘Twisted Love’

Kardashian, tout comme le reste de sa famille, est une femme d’affaires. Elle a sa propre ligne de vêtements, anime une émission et est également productrice exécutive d’une nouvelle émission.

L’émission est diffusée sur la chaîne ID et s’appelle Twisted Love. Bien que les catastrophes de sa vie amoureuse n’aboutissent jamais à quelque chose d’aussi grave dans la série, qui présente des crimes aussi terribles que le meurtre, Kardashian a certainement eu sa part d’embarras et de chagrins.

Non seulement Thompson l’a trompée alors qu’elle était enceinte de True, mais il a de nouveau triché, et avec l’amie de longue date Jordyn Woods.

Kardashian a écrit sur son histoire Instagram: «Nous avons eu une telle réponse à Twisted Sisters que nous avons créé un nouveau spectacle intitulé Twisted Love, qui sera présenté en avant-première le 3 février. Ces délires d’amour et de passion sont choquants !! Je ne peux pas attendre que vous regardiez avec moi. @investigationdiscovery #TwistedLove. ”

Les fans semblent aimer le spectacle et ont commencé à tweeter le hashtag à répétition, exhortant les autres à regarder.