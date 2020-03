L’intrigue avec laquelle ‘Grey’s Anatomy’ a fait ses adieux à Alex Karev pour toujours

‘Grey’s Anatomy’ a un remède pour tout, même pour les disparitions soudaines. Depuis que le choc soudain de Justin Chambers a été annoncé en janvier, l’équipe de script a tenté de résoudre le scrutin peut-être pas aussi bien que possible, mais d’une manière qui n’a pas tout effondré. Ce qui semblait initialement se camoufler comme une absence temporaire pour prendre soin de sa mère mourante, finalement C’est devenu la clôture d’une histoire d’amour longue, et cela a augmenté pour donner un dossier à l’un des personnages les plus anciens de la fiction ABC.

Izzie et Karev dans ‘Grey’s Anatomy’

Dans un exercice d’imagination extrême, l’épisode 16×16, intitulé “Leave A Light On”, a révélé où se trouvait Karev: Kansas. Là c’est fini avec Izzie – oui, Izzie -, qui a vécu sa bombe fumigène particulière dans la sixième saison. La raison de cette réunion n’est autre que la révélation que le personnage joué par Katherine Heigl avait des jumeaux et le père était Alex, qui a fini par abandonner Jo et sa vie à Seattle pour reprendre la romance qui a marqué le début de la série.

Sans avoir besoin de nouvelles chambres ou de matériel Heigl, la fiction s’est tournée vers des séquences précédentes pour se souvenir de ces moments d’amour Ils ont défini leur relation. Et pour clarifier la situation, Karev a envoyé des lettres à Meredith, Bailey et Webber, expliquant que les retrouvailles avaient eu lieu quand il avait demandé à Izzie de l’aider à empêcher Meredith de perdre sa licence médicale. Cependant, comme l’indique Deadline, la lettre la plus difficile a été celle envoyée à sa femme, Jo, dans laquelle Karev a reconnu l’impact de ses actions: “Tu es plus qu’une lettre. Ici, cette lâcheté, cette lettre, c’est officiellement la pire chose que j’aie jamais faite. “

Adieu officiel

À l’occasion d’un événement aussi important que la marche d’un membre de la distribution originale, la présentatrice de “Grey’s Anatomy”, Krista Vernoff, a publié une déclaration reconnaissant qu’il était “presque impossible de dire au revoir à Alex Karev”: ” Nous avons adoré écrire à Alex. Et nous avons adoré voir les nuances de l’interprétation de Justin Chambers. Pendant seize saisons, seize ans, nous avons grandi aux côtés d’Alex Karev. Ses limites nous ont frustrés, son évolution nous a inspiré et nous avons fini par l’aimer et à le considérer comme l’un de nos meilleurs amis. Il nous manquera beaucoup. Nous serons toujours reconnaissants de son impact, dans notre série, dans nos cœurs, dans nos fans, dans le monde. “

