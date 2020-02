L’inventeur de la danse “Renegade” de 14 ans joue en direct sur Ellen

Le créateur de la danse virale “Renegade”, qui a repris TikTok, obtient enfin sa reconnaissance.



Peut-être connaissez-vous tous les mouvements de «Renegade», la séquence de danse la plus tendance sur TikTok et les médias sociaux en ce moment. Mais savez-vous qui l’a créé? Probablement pas et vous n’êtes pas seul.

Mais tout cela a changé jeudi, lorsque Jalaiah Harmon, 14 ans, a été invitée au spectacle “Ellen Degeneres” et que le monde a pu rencontrer la créatrice “Renegade” et qu’elle a reçu sa reconnaissance. Elle a créé la routine de danse de 15 secondes dans sa chambre à Atlanta en septembre dernier, puis l’a publiée sur Funimate, une application vidéo similaire à TikTok. Plus tard, elle l’a republiée sur Instagram, et environ un mois plus tard, la danse a fait son chemin vers TikTok, à travers d’autres créateurs et elle est devenue virale parmi les adolescents du monde entier, et a même été copiée et adaptée par Lizzo et Alex Rodriguez. Jeudi, devant un public en studio, elle a expliqué son processus chorégraphique, puis a effectué ses mouvements de signature sur la chanson à succès de K Camp, «Lottery», aux côtés de Stephen «tWich» Boss, danseur et DJ bien connu sur Ellen.

Après une salve d’applaudissements, Degeneres lui a demandé combien de temps il lui avait fallu pour créer cette danse composée d’une série de mouvements chorégraphiés des bras et du haut du corps. Jalaiah a répondu froidement: «Cela n’a pris que 5 à 10 minutes, mais cela a pris beaucoup d’essais. C’était juste avant la danse, donc j’ai dû vraiment me précipiter. »

Jalaiah a été invitée à se produire au NBA All Star Game 2020 plus tôt ce mois-ci, mais elle a été ajoutée tardivement à la fête. La NBA a initialement inclus plusieurs stars de TikTok aux festivités, dont Addison Easterling et Charlie D’amelio qui ont aidé à populariser la danse en ligne. Mais ce n’est qu’après une vague écrasante d’indignation de la part des fans d’avoir omis Jalaiah, qu’elle a été ajoutée à la liste.

Sa reconnaissance perdue a été définitivement reconnue à la fin de sa première apparition à la télévision lorsque Degeneres lui a offert une veste snazzy qui lisait “The Original Renegade Dancer” au dos avec son nom sur le devant. Pour couronner le tout, chaque poche était remplie de 1 000 $ à l’intérieur, pour un total de 5 000 $.

