L’invité pour qui TVE a annulé «La pire émission de la semaine», présenté par The Great Wyoming

Cela fait longtemps que Broncano n’a pas eu l’idée qu’un réalisateur ait livré “La Résistance”. Profitant que Fernando Trueba était l’invité dans la nuit du mardi 18 février, le présentateur a lancé la proposition et le cinéaste a répondu par “pourquoi pas?” sans avertissement: “Je n’ai réalisé une émission télévisée qu’une seule fois, mais nous avons été virés”.

Grand Wyoming, présentant «Le pire spectacle de la semaine»

Sans mendier, il a confirmé de quel espace il s’agissait et était “ Le pire show de la semaine ”, qu’il a réalisé avec son frère David Trueba et présenté par The Great Wyoming. “Il y avait un problème de censure”, a commencé en exposant l’invité d’ajouter que l’entité publique “n’aimait pas un invité que nous allions prendre et ils voulaient que nous ne le prenions pas. Nous lui avons dit que nous lui avions déjà parlé et qu’il était à Madrid”.

Trueba n’a eu aucun problème à nommer cet invité qui TVE ne voulait pas que je participe à l’émission: “Il était un écrivain nommé Quim Monzó. C’était un gâchis et un peu triste, car c’était un programme très drôle “, et il a finalement été annulé au début de 1994. Broncano a été surpris par cette déclaration, car” Monzó n’est pas révolutionnaire “, mais un écrivain. “Putain, l’entité publique. Je vais porter plainte “, a déclaré le présentateur.

Pourquoi TVE ne voulait-il pas que Monzó soit l’invité?

Dans «La résistance», les raisons pour lesquelles TVE a insisté sur le fait que l’écrivain catalan n’était pas l’invité de «La pire émission de la semaine» n’ont pas été expliquées. Le 20 janvier 1994, quelques jours avant tout cet enchevêtrement, Monzó a participé à l’espace ‘Persón humanes’ de TV3 provoquant une grande controverse pour ridiculiser l’Infante Elena.

Quim Monzó, dans «Personnes humaines»

Victoria Lafora, qui était à l’époque directrice de la programmation TVE, a demandé aux responsables de cet espace de changer l’invité quelques heures avant que la diffusion a commencé. Ils ont catégoriquement refusé de déclarer que l’entité publique savait déjà que ce serait lui qui visiterait le plateau ce soir-là et c’est pourquoi ils voulaient continuer avec Monzó. Enfin, La 2, qui était le réseau sur lequel cet espace était diffusé, n’a pas proposé ce programme et a choisi de diffuser sur cette bande les carnavals de Tenerife qui avaient eu lieu la semaine précédente.

.