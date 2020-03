Lionel Messi isolé par un coronavirus, ils disent qu’il devrait être

Lionel Messi isolé par un coronavirus, ils affirment qu’il devrait l’être | Instagram

Le footballeur professionnel Lionel Messi d’origine argentine selon les affirmations devrait être isolé pendant quatorze jours en raison de coronavirus.

Tout le monde a peur à cause de la pandémie et le scandale qu’elle a provoqué dans le monde entier a amené certains pays à annuler certains événements de divertissement.

Le sport a également été touché dans le cas de Messi, Si le footballeur se rend dans son pays d’origine pour disputer les tours de qualification, il doit être isolé par la loi.

Dans le cas où il ne s’isolerait pas pour prendre les mesures nécessaires selon le corps médical, Lionel encourrait un délit.

Préciser que vous décidez voyager en Argentine en Amérique du Sud dans le but de jouer la FIFA Date de mars avec la sélection de son pays d’origine.

Le Ministre du Tourisme et des Sports d’Argentine, Matías Lammens en entrevue avec TyC Sports D’une manière générale, il a souligné que tout athlète européen devra passer quatorze jours en isolement afin de confirmer qu’il est infecté et que le virus se propage s’il est infecté.

“Aucun des Argentins, ou quel que soit le footballeur, qui vient de ces pays doit être isolé pendant quatorze jours. Cela vaut également pour les joueurs. Si les éliminatoires sont jouées, ceux qui viennent de ces pays ne pourront pas l’être”, A déclaré Matías Lammens.

Il y a quelques jours, une liste des footballeurs sélectionnés a été publiée; cependant, en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus, on ne sait pas encore si la procédure qui a toujours été suivie sera la même pour armer l’équipe de l’équipe argentine.

Ce n’est pas le seul à avoir décidé que le pays s’en est emparé car le célèbre festival qui se tient depuis 2014 “Lollapalooza” il a également été annulé de sorte que les mesures extrêmes de la président argentin ils doivent protéger les habitants du pays.

