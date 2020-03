Lionsgate acquiert les droits cinématographiques pour être là, mon Dieu? C’est moi, Margaret

Après une guerre d’enchères, Lionsgate a acquis les droits cinématographiques du roman classique de Judy Blume Êtes-vous là, Dieu? C’est moi, Margaret, selon Deadline. Kelly Fremon Craig dirigera son scénario adapté et retrouvera James L. Brooks de Gracie Films qui produira et collaborera auparavant avec Craig sur The Edge of Seventeen.

Un élève de sixième qui se déplace de la ville vers la banlieue, Margaret prie Dieu de veiller sur elle et de l’aider à travers ses angoisses, y compris la puberté et ses changements dans son corps et ses émotions. Le récit franc et affectueux de Blume a touché une corde sensible avec des générations de lecteurs, et le livre figurait sur la liste de Time des 100 meilleures œuvres de fiction depuis 1923. Sa légion de fans a également repoussé plusieurs tentatives pour l’interdire des bibliothèques au fil des ans.

«Je ne pourrais être plus honoré d’amener Margaret à l’écran aux côtés de mes deux plus grands héros, Jim Brooks et Judy Blume, et de l’équipe passionnée de Gracie Films. Lionsgate nous a emportés par leur passion retentissante pour ce livre et ce qu’il a signifié pour les générations, et je suis ravi de verrouiller les bras avec Erin Westerman, Nathan Kahane, Joe Drake et le reste de leur équipe exceptionnelle pour donner vie à ce film, “ dit Craig.

Erin Westerman, présidente de la production de Lionsgate, a ajouté: «Ce titre était un hymne lorsque nous l’avons lu pour la première fois à l’adolescence, et il reste intemporel et pertinent car rien n’a capturé l’expérience de la maturité avec la même authenticité, vérité et respect. Pour cette raison, Judy Blume est une balise pour les femmes et les filles. Kelly Fremon Craig est une cinéaste que nous adorons et poursuivons depuis des années, et James L Brooks est un héros pour nous tous. Ensemble, ils ont livré une adaptation qui capture toute la portée et le potentiel du titre; les thèmes de l’identité, de la solitude, de la confiance et de la gentillesse sont urgents, sans âge et plus nécessaires aujourd’hui que jamais. Nous sommes honorés d’avoir entendu notre passion et d’avoir choisi Lionsgate comme domicile. Ce sera l’événement cinématographique de l’année pour les femmes et les filles. Et tu sais quoi? Les hommes vont aussi adorer! ”

Blume a accordé les droits et approuvé Craig et Brooks après que le duo lui ait rendu visite à Key West. Julie Ansell, Richard Sakai, Amy Brooks, Craig et Blume produiront aux côtés de Brooks.

