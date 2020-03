Lire l’alternative Zombieland Cameo pour Kevin Bacon et JCVD ​​/ Film

Alors que la pandémie de coronavirus continue, les co-auteurs Rhett Reese et Paul Wernick révèlent plus de pages de script alternatives pour Zombieland cela aurait donné le grand camée rendu célèbre par Bill Murray à un certain nombre d’autres stars de cinéma.

Patrick Swayze était dans le tout premier brouillon du film, mais on ne lui a jamais offert le rôle depuis qu’il a été diagnostiqué avec un cancer au moment où le film aurait commencé la production. Ensuite, Sylvester Stallone a dû passer à cause de la planification, et les gens de Mark Hamill ont carrément dit non (lisez ces pages ici). Et Zombieland n’avait tout simplement pas assez d’argent pour attirer Joe Pesci. Les offres ne se sont pas arrêtées là, car Kevin Bacon et Jean-Claude Van Damme on leur a offert le camée, et ils l’ont tous les deux refusé. Lisez les dernières pages de script de camée Zombieland alternatives ci-dessous.

Kombo et camée suppléant de Kevin Bacon

Paul Wernick a publié ces pages de script sur Twitter le 24 mars.

Ces pages de script suivent le même chemin que celles de Patrick Swayze et Sylvester Stallone où Tallahassee avait beaucoup de respect et d’amour pour leur travail, puis ont fini par être déçues par elles. Cependant, dans ce cas, il ne s’agissait pas d’un mauvais film réalisé par Kevin Bacon. Non, à la place, Tallahassee a fini par éviter Kevin Bacon en raison de sa scène de nu frontale complète dans Wild Things. Fondamentalement, “le bacon de Kevin” était si impressionnant qu’il a embarrassé Tallahassee, et il n’a jamais pardonné à la star de Footloose.

En outre, il s’agit d’une des versions du camée où le film dans le lecteur DVD du home cinéma de Kevin Bacon ne fait pas partie de ses bons films. C’est Hollow Man.

Alors pourquoi Kevin Bacon n’a-t-il pas assumé ce rôle? En fait, ce n’était pas vraiment sa décision. L’offre a été envoyée à Kevin Bacon mais il n’a jamais reçu les pages et ce sont ses représentants qui l’ont refusée. Apparemment, Bacon a tendu la main à Reese et Wernick après la sortie du film, leur a dit qu’il aimait le film et les a emmenés au petit-déjeuner. C’est un acte de classe ici.

Jean-Claude Van Damme, suppléant de Zombieland Cameo

Rhett Reese a publié ces pages de script alternatives sur Twitter le 28 mars.

Auparavant, c’était la version du camée de Mark Hamill qui ne se sentait pas vraiment à la hauteur. Mais je pense que la version Jean-Claude Van Damme est maintenant la pire version alternative du caméo. Il y a si peu de bonnes références à ses films ici. JCVD n’a même pas de film dans son lecteur DVD home cinéma. Au lieu de cela, Tallahassee fabrique des marionnettes fantômes à partir du projecteur de film pour Little Rock. Et comme JCVD ​​n’a pas vraiment de bande sonore ou de thème célèbre dans aucun de ses films, le bâillon musical utilise simplement des airs génériques pour la scène. C’est une version à nu du script qui aurait fait venir une comédie de la matérialité de JCVD, mais le reste des blagues de la scène est perdu.

Dwayne Johnson et Matthew McConaughey sont parmi les autres scènes de camée Zombieland alternées taquinées, et il pourrait y en avoir encore plus, alors restez à l’écoute.

