Lire l’alternative Zombieland Cameos écrite pour Mark Hamill et Sylvester Stallone / Film

Nous n’en sommes qu’à la deuxième semaine d’auto-quarantaine dans nos efforts pour arrêter la propagation du coronavirus à travers les États-Unis, mais certains d’entre nous ont désespérément besoin de plus de contenu. Il semble donc approprié que nous obtenions une partie des auteurs de Zombieland, la comédie d’horreur qui pourrait nous donner un aperçu de notre avenir potentiel alors que cette pandémie se poursuit.

Comme nous l’avons souligné avant le début du week-end, les écrivains de Zombieland Rhett Reese et Paul Wernick a dû écrire plusieurs versions de ce qui est devenu la célèbre scène de camée de Bill Murray. Le projet original a été écrit pour Patrick Swayze, qui n’a malheureusement jamais obtenu le rôle parce qu’il est tombé malade. La prochaine possibilité était Sylvester Stallone, qui n’a pas pu participer en raison de son emploi du temps, suivi de la légende de la saga Star Wars Mark Hamill. Vous pouvez lire les pages de script pour ces deux scènes ci-dessous.

Pages de script Zombieland Cameo de Sylvester Stallone

Rhett Reese a publié les pages du caméo proposé par Sylvester Stallone sur Twitter le vendredi 20 mars.

Le camée de Sylvester Stallone se joue à peu près exactement de la même manière que Patrick Swazye, sauf que vous échangez les affiches de cinéma et les références de ce pour quoi Sly était connu dans les années 1980. Et au lieu d’activer la stéréo pour jouer cette chanson signature de Dirty Dancing, la chanson qui joue est “Eye of the Tiger” de Rocky III. Les références pendant qu’elles frappent le cul de Zombie Stallone sont un peu plus drôles que la disparition de Swayze, en particulier la dernière ligne sur Frank Stallone.

Pages de script du camée Zombieland de Mark Hamill

Paul Wernick a publié les pages du caméo proposé par Mark Hamill sur Twitter le samedi 21 mars.

Les gens de Mark Hamill ont donné un «non» ferme à ce caméo, et honnêtement, il n’est pas difficile de voir pourquoi. C’est le plus faible du groupe jusqu’à présent et il se sent incroyablement forcé, sans jeu de mots. Il n’y a pas autant de filmographie à référencer pour un camée de Mark Hamill comme celui-ci, et l’histoire de Tallahassee sur les raisons pour lesquelles il a commencé à détester l’acteur de Star Wars ne fonctionne tout simplement pas aussi bien que les morceaux de Stallone et Swayze, donc nous ” re heureux que celui-ci n’a pas fonctionné.

Il existe encore beaucoup d’autres versions alternatives du camée Zombieland de Rhett Reese et Paul Wernick, alors restez à l’écoute pour plus bientôt.

