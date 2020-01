Lire l’hommage émotionnel Le frère de Mac Miller a été décoré pour son anniversaire

“Tu es le meilleur, j’espère que tu le sais.”



Ce week-end, beaucoup ont profité des médias sociaux pour honorer ce qui aurait été le 28e anniversaire de Mac Miller. La date a atterri samedi dans la foulée de l’arrivée du premier album posthume du défunt rappeur et équivalait à un moment doux-amer pour les fans et ceux qui le connaissaient le mieux.

Parmi ceux qui utilisent leur plateforme pour exprimer leur amour pour l’artiste, né Malcolm McKormick, était son frère Miller. L’aîné McKormick en a profité pour réfléchir à un «bon premier souvenir», remontant au jour de la naissance de son jeune frère.

“s’asseoir près de la fenêtre de l’hôpital après votre naissance est un bon premier souvenir”, a écrit Miller dans une vieille photo d’un enfant de Mac Mas. “L’infirmière de maman a apporté de la gelée de menthe. Mec je suis si fier de toi. Et tu me manques. Je suis fou que nous ne soyons pas assis sur un porche en train de parler de calvitie. et de bébés. difficile de lâcher prise. souhaite que tu sois vraiment ici. parie qu’ils organisent une bonne fête. tu es le meilleur, j’espère que tu le sais. drôle, gentil, désordonné. vieille sagesse tendre. t’aime, t’aime. “

L’hommage est arrivé tôt dimanche soir alors que les auditeurs continuent de consommer le projet Circles de Mac Miller. Sous la supervision de sa famille, l’effort est arrivé vendredi pour achever le travail que Mac avait déjà commencé tard dans sa vie.

