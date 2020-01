L’Irishman VFX Featurette montre comment ils ont dés-vieilli le casting

L’Irishman VFX featurette montre comment ils ont vieilli le casting

Netflix a remporté de nombreuses nominations pour l’épopée de gangster de Martin Scorsese L’Irlandais, et maintenant ils ont sorti une featurette de 13 minutes sur le processus minutieux qu’Industrial Light and Magic a subi pour créer les effets de vieillissement révolutionnaires du film. Check-out L’Irlandais La fonctionnalité VFX ci-dessous, et si vous n’êtes pas déjà sûr de regarder le film en streaming sur Netflix!

Robert De Niro fait la une des films alors que le tueur à gages Frank «The Irishman» Sheeran, réputé pour avoir commis plus de 25 meurtres. Al Pacino dépeindra le célèbre chef syndical massacré Jimmy Hoffa dans ce qui marquera la première fois que le lauréat d’un Academy Award travaillera avec Scorsese. L’Irlandais met également en vedette Joe Pesci, Harvey Keitel, Anna Paquin, Jesse Plemons, Bobby Cannavale, Jack Huston et Ray Romano.

Une saga épique du crime organisé dans l’Amérique d’après-guerre racontée à travers les yeux du vétéran de la Seconde Guerre mondiale Frank Sheeran, un arnaqueur et tueur à gages qui a travaillé aux côtés de certaines des figures les plus notoires du 20e siècle. S’étalant sur des décennies, le film relate l’un des plus grands mystères non résolus de l’histoire américaine, la disparition du légendaire patron du syndicat Jimmy Hoffa, et propose un voyage monumental à travers les couloirs cachés du crime organisé: son fonctionnement interne, ses rivalités et ses liens avec la politique dominante.

L’Irlandais, basé sur le livre de Charles Brandt, utilisera des techniques de vieillissement numériques étendues (et coûteuses) afin que les acteurs plus âgés puissent représenter leurs personnages à travers les décennies. Joe Pesci incarnera le patron de la mafia de Pennsylvanie, Russell Bufalino, qui a peut-être contribué à la disparition de Jimmy Hoffa. Ray Romano jouera un autre membre de la même famille criminelle, Bill Bufalino.