Lisa Kudrow rejoint le casting de «Space Force» sur Netflix – Steve Carell

Steve Carell vient d’obtenir un nouveau copilote de la Force spatiale – et elle pourrait sembler un peu familière aux fans de télévision.

Lisa Kudrow a rejoint le casting de la prochaine comédie de Netflix, qui fera ses débuts sur le streamer le vendredi 29 mai, a appris TVLine. L’alun des Amis jouera Maggie Naird, l’épouse de Mark R. Naird de Carell, qui vient d’être choisi pour diriger la Space Force des États-Unis. Maggie est “une épouse de la Washington Air Force qui a sublimé une partie d’elle-même de la carrière de son mari pendant deux décennies”, selon la description officielle. “Mais alors qu’il relève son plus grand défi, elle grandit dans une direction différente.”

La nouvelle série humoristique co-créée par Carell et Greg Daniels de The Office possède déjà un casting de stars, avec John Malkovich en tant que conseiller scientifique principal, le Dr Adrian Mallory et un ensemble qui comprend Ben Schwartz (Parcs et loisirs) , Noah Emmerich (Les Américains), Jimmy O. Yang (Silicon Valley), Fred Willard (Modern Family) et Jessica St. Clair (Playing House).

En plus de l’actualité du casting et de la date de première, Netflix a également publié une série de photos de premier regard pour la série très attendue. Consultez la galerie à droite – ou cliquez ici pour un accès direct – pour un aperçu de Space Force, puis cliquez sur les commentaires ci-dessous pour partager vos premières impressions.

