Lisa Vanderpump a appelé James Kennedy tous les jours pour s’assurer qu’il était sobre

Lisa Vanderpump de Vanderpump Rules admet qu’elle a appelé James Kennedy tous les jours pendant des mois pour s’assurer qu’il était toujours sobre et lui offrir son soutien.

Vanderpump a pris Kennedy sous son aile dès qu’il a commencé à travailler comme busboy chez SUR. Il s’est rapidement plongé dans sa passion pour la musique, devenant un disc-jockey recherché, qui joue des spectacles à travers le monde. Il a fait ses débuts modestes à SUR et a créé un énorme succès lors de son infâme concert «See You Next Tuesday».

James Kennedy, Ken Todd, Lisa Vanderpump | Banque de photos Astrid Stawiarz / Bravo / NBCU via .

Malheureusement, son concert lui a été arraché lorsque sa consommation excessive d’alcool a perturbé son comportement. Il a non seulement été licencié de SUR, mais banni du restaurant. Bien qu’il l’ait pris comme punition, Vanderpump l’a fait pour lui sauver la vie. Il a finalement décidé de devenir sobre une fois pour toutes. Et Vanderpump fait tout ce qu’elle peut pour l’aider à réussir.

Le soutien signifie vérifier l’arrivée de Kennedy

Vanderpump a partagé pendant les Vanderpump Rules After Show qu’elle a appelé Kennedy tous les jours pendant des mois. «Pendant les premiers mois, je pense que je l’ai appelé presque tous les jours», a-t-elle expliqué. Les caméras ont renvoyé Vanderpump lors d’un appel FaceTime avec Kennedy pour s’assurer qu’il était toujours sobre. «Je voulais juste m’assurer… bien sûr, je ne peux pas l’appeler tous les jours pour le reste de sa vie. Parce qu’il doit prendre sa propre responsabilité. Mais je voulais juste le rassurer vraiment, même si c’était un texte, comment ça va. »

“Et je lui disais:” James, si tu vas foirer, tu dois me le dire. Tu ne peux pas me mentir. “Parce que je suis ici et ça va. Je ne veux pas que tu fous, bien sûr. Et j’espère que non. Je ne dis pas que je vous donne la permission mais si vous vous trompez, vous devez me le dire », insiste Vanderpump.

Elle ajoute: “Ne me mens pas. Si vous me mentez, nous avons terminé. ” Ce n’est pas la première tentative de Kennedy de sobriété. Il a insisté sur le fait qu’il était sobre à plusieurs reprises, mais qu’il retombait toujours dans de mauvaises habitudes. “Alors oui, c’est un peu difficile mais c’est ce dont il avait besoin”, dit-elle.

Il reconnaît que le soutien a été inestimable

Kennedy dit que Vanderpump l’a appelé tous les jours. “Pendant des mois après cela”, dit-il. Kennedy dit que ses appels téléphoniques l’ont également aidé à rester sur la bonne voie. «Ça aide vraiment», dit-il. “Vous savez, je sais que ce truc ici est de le faire pour vous-même, et cela ne fera qu’améliorer ma vie. Eh bien, ce n’est pas vrai. Ça va améliorer les gens autour de moi. “

«Mais je voulais le faire pour Raquel [Leviss] et je voulais faire ça pour Lisa », poursuit-il. «Et je voulais le faire pour ma famille et mes amis proches. Parce que je sais que je suis un meilleur James quand je suis sobre. Je suis 100 fois mieux. Et c’est comme, je le fais non seulement pour moi, mais je le fais aussi pour toutes ces personnes. ”

Il énumère toutes les personnes de sa vie pour lesquelles il reste sobre, mais ajoute: «Surtout Lisa cependant et Raquel. Parce que ce sont mes deux dames. Et ma mère évidemment. Mais ce sont les personnes auxquelles je tiens le plus dans ma vie. »

Vanderpump Rules sera diffusé mardi à 9 / 8c sur Bravo.