L’Islande interdit les boîtes de dentifrice. Ils veulent éliminer les conteneurs inutiles

La réalité est que la plupart des gens jettent ces boîtes inutiles, générant ainsi plus de déchets.

Lorsque vous achetez un dentifrice, la première chose que nous faisons est de le sortir de la boîte, puis jetez ce carton ou plastique inutile qui accompagne le tube de pâtes.

Le pays nordique a décidé supprimer Ces boîtes sont vraiment inutiles pour protéger le produit. Dans ce pays, 90% des dentifrices sont livrés sans boîte ni plastique.

Bien que les boîtes soient en carton et puissent être recyclées, il n’est pas nécessaire de continuer à utiliser ce matériau car il est utilisé de l’eau et énergie pour sa fabrication et que dans ce produit il est purement esthétique.

L’Islande est considérée comme l’un des pays les plus respectueux de l’environnement. La culture écologique de ses habitants a amené le gouvernement à promulguer une législation en faveur de la planète, c’est pourquoi les grandes entreprises modifient leurs produits pour s’adapter à ces consommateurs.

Les Islandais sont la preuve que changer nos habitudes, nous pouvons générer un grand impact en faveur de la Terre, et par conséquent, une vie meilleure pour tous.

