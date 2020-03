L’Islande, la Croatie, l’Estonie et la Moldavie ont déjà des représentants

Au cours du dernier week-end de février, la liste des représentants européens au Festival Eurovision 2020 se termine et seuls les artistes qui seront sélectionnés en Serbie, Roumanie et Grèce restent à connaître. Pour le moment, La Moldavie, l’Estonie, la Croatie et l’Islande sont les derniers pays à avoir déjà fait leurs propositions pour la 65e édition du festival. Natalia Gordieko, Damir Kedžo, Uku Suviste et Dadi & Gagnamagnid monteront sur la scène d’Ahoy à Rotterdam non seulement pour prendre pied dans la finale, mais pour obtenir la victoire pour laquelle le représentant espagnol Blas a chanté avec son thème “Univers” se battra également .

Dadi & Gagnamagnid, le choix de l’Islande

Sur l’île, la présélection du festival a eu lieu au «Söngvapekknin 2020», un gala auquel ont participé vingt artistes. L’élection du représentant de l’Eurovision 2020 s’est faite par le vote d’un jury expérimenté et des spectateurs. L’élimination du favori au premier tour, Iva, une chanteuse lyrique et aveugle, a attiré beaucoup d’attention.

Dadi et Gagnamagnid défendront l’Islande à l’Eurovision 2020

La décision finale a été définitivement prise par le public qui a fait de Dadi & Gagnamagnid un gagnant, qui a surpris par sa mise en scène et les touches musicales des années 80 de sa chanson “Think About Things”. C’était la deuxième fois que l’artiste participait au concours, car en 2018 il était déjà resté aux portes, mais il pourra défendre son pays en seconde demi-finale du Festival.

Le Croate, Damir Kedžo interprètera “Divlji vjetre”

En Croatie, ils ont décidé de parier sur une ballade au festival européen, une proposition qui est généralement risquée, mais qui a souvent fonctionné. Damir Kedžo et sa chanson “Divlji vjetre” ont été réalisés avec le score télévisuel le plus élevé et la deuxième meilleure évaluation des membres du jury de la «Dora 2020».

Damir Kedžo représentant de la Croatie à l’Eurovision 2020

Kedžo est un artiste bien connu dans son pays qui a commencé sa carrière en 2003 en participant au «Story Super Nova Music Talent Show». Mais ce que il l’a finalement rendu célèbre quand il a remporté la troisième édition de la version croate de «Votre visage me sonne». Il se battra pour sa place en finale de la première demi-finale de l’Eurovision 2020 aux Pays-Bas.

Surprise en finale estonienne avec Uku Suviste

Ce week-end a été la grande finale de ‘Eesti Laul 2020’, composée de douze participants et où un jury et le télévote public ont choisi les trois meilleures performances de la soirée. Puis au deuxième tour, le public a le dernier mot pour choisir le représentant.

Uku Suviste sera le porteur de l’Estonie à l’Eurovision 2020

Le résultat de la présélection a été une surprise, puisque Uku Suviste a été proclamé vainqueur et a dépassé le “Beautiful Lie” préféré de Jaagup Tuisk. “What Love Is” est le thème qu’il défendra aux Pays-Bas, une chanson anglaise composée par lui-même avec Sharon Vaughn qui raconte comment la vie vous change complètement lorsque vous tombez amoureux.

La chanteuse moldave Natalia Gordieko défendra “Prison”

Natalia Gordieko a été l’artiste qui a remporté la victoire dans la «Finala Nationala», où il a reçu la note la plus élevée du jury et de la télévision publique. La chanteuse moldave a de l’expérience dans le festival de musique européen, puisqu’elle a déjà participé en 2006 avec Arsenium et interprété “Loca”.

Natalia Gordieko représentera à nouveau la Moldavie à l’Eurovision 2020

Lors de cette première participation, ils occupaient une vingtième place contre les 22 pays qui ont agi en finale. Maintenant, vous aurez une nouvelle opportunité à l’Eurovision 2020 où défendra “Prison” en première demi-finale.

