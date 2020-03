Lissez vos cheveux sans chaleur à l’aide de rouleaux de papier toilette.

Êtes-vous fatigué des effets néfastes du sèche-cheveux ou du fer plat sur vos cheveux? Eh bien maintenant, vous pouvez le lisser sans utiliser de chaleur, et vous n’avez besoin que de vieux rouleaux de papier toilette et de quelques épingles à cheveux.

25 mars 2020 12:57

Ce que nous ferons, c’est ce que vous avez souvent vu à la télévision, et c’est d’étirer nos cheveux avec des rouleaux, mais comment nous voulons les lisser et ne pas faire de boucles, plus ils sont gros, moins les cheveux donneront de tours.

Et pour cela, vous devrez collecter quelques rouleaux de carton, du type du papier toilette. De combien avez-vous besoin Eh bien, cela dépend de la longueur de vos cheveux. De six à douze, plus ou moins.

Maintenant, chaque fois que vous vous lavez les cheveux, n’allez pas directement à la chaleur, mais divisez vos cheveux en mèches et commencez à les enrouler chacun dans le rouleau recyclé. Fixez-les ensuite avec les épingles à cheveux.

Laissez-les ensuite sécher complètement et retirez-les. Si vous voulez un meilleur look, enroulez les cheveux autour de vous avec les mêmes épingles à cheveux, comme s’il s’agissait d’un turban, et fixez-les avec les crochets. Laissez agir pendant plusieurs heures, si vous voulez, vous pouvez même dormir avec eux,

Et prêt! Cheveux lisses, naturels et sans chaleur.

.