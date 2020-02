Liste complète des candidats confirmés (jusqu’à présent)

Les îles du Honduras sont prêtes à recevoir, comme jamais auparavant, les candidats de «Survivors 2020». La réalité de Mediaset Espagne, produit par Bulldog TV se répétera avec la même équipe de présentateurs que l’édition précédente pour essayer de répéter le succès qu’il a récolté. Jorge Javier Vázquez sera le maître de cérémonie des galas, Carlos Sobera sera en charge de “ Survivors: Nobody’s Land ”, Survivors: No man’s Land dirigera “ Survivors: Honduras Connection ” et Lara Álvarez sera au Honduras avec les candidats.

Mediaset poursuit sa stratégie d’annonce chacun des candidats dans les différents programmes de Telecinco et Cuatro, les deux chaînes dans lesquelles vous pouvez suivre cette réalité. Ceux qui participent cette année auront plus de mal, puisque le format aura quelques mois d’avance sur les autres années, les conditions météorologiques seront pires pour les concurrents. Passons en revue la liste de ceux que Mediaset a officiellement confirmés.

1 Albert Barranco

Albert Barranco, dans «Femmes et hommes et vice versa»

Albert Barranco s’est fait connaître dans «Femmes et hommes et vice versa» en tant que prétendant, bien que quelque temps plus tard, il deviendrait un tronista. C’est à ce stade que Violeta Mangriñán la voulait et les choses ne se terminaient pas bien, donc le passage à travers l’île serait un bon moment pour se réconcilier au cas où elle reviendrait sur l’île. Barranco a également été lié à d’autres visages tels que Oriana Marzoli et Gloria Camila, et a son propre espace sur le site Web de Mediaset: «Barraquismo».

2 Fleurs de rosée

Rocío Flores, sur le tournage de ‘GH VIP 7’

La participation de Rocío Flores a été l’une des plus attendues et son père Antonio David Flores était en charge de l’annoncer avec une vidéo du nouveau candidat dans laquelle il disait: “Je suis super content, je viens de tout donner de moi. Pour moi c’est un défi personnel, j’espère donc ne décevoir personne et compter sur votre soutien. ” LLa fille de Rocío Carrasco a été l’une des grandes surprises de «GH VIP 7», réalité dans laquelle il n’a pas concouru, mais il a participé à la défense de son père sur le plateau. Cela confirme l’une des signatures les plus répandues.

3 Bea Retamal

Bea Retamal, à l’occasion du troisième anniversaire de mtmad

Bea Retamal a remporté le prix «Big Brother 17». À l’intérieur de la maison de Guadalix de la Sierra a commencé une liaison avec Rodrigo, qui a duré un peu plus d’années jusqu’à la rupture qui a vu tous ses partisans arriver. Utilisé pour nous surprendre par ses changements de look saisissants, “l’orange” a été lié à Mediaset depuis qu’il a quitté la télé-réalité ayant sa propre section sur le site du groupe donnant son avis sur différentes questions et montrant ses sentiments sans aucune hésitation.

.