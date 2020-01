Liste complète des chansons de Gala 3

Petit à petit, les nouveaux membres de «OT 2020» s’inscrivent dans le programme. Après la première expulsion, au cours de laquelle Ariane a dû dire au revoir, Ils apprennent déjà à connaître les aventures et mésaventures qui les attendent mieux au sein de l’Académie. Maintenant, ils entrent pleinement dans le Gala 3, avec une nouvelle distribution de thèmes qui marquera le sort de leur prochaine semaine dans le programme.

Les candidats de «OT 2020», au Gala 2

Rafa et Eli sont les seuls chanteurs qui connaissent à 100% leur destin, puisqu’ils sont les deux nominés du Gala. Leur situation n’est pas facile, mais ils ont le privilège de choisir le thème avec lequel ils se sentent le plus à l’aise pour chanter et le faire seul, en contournant les difficultés de préparer une chanson en couple. L’autre personne choisit de chanter sans partenaire est Flavio, puisqu’il a été choisi comme favori.

Liste des sujets et des candidats qui les interpréteront

-Thème de groupe: “Bisous” d’El Canto del Loco.

-Eli: “Mama Do” par Pixie Lott

-Rafa: “Sentiment d’acajou”, par El Canijo de Jerez

-Flavio: “Shotgun” de George Ezra

-Jésus et Javi: “Ta froideur”, par Triana

-Bruno et Anne: “Ça pourrait être pire” par La Casa Azul

-Nia et Gerad: “Adieu”

-Maialen et Nick: “Semilla negra”, par Radio Futura

-Hugo et AnaJu: “Señorita”, par Shaw Mendes et Camila Cabello

-Eva et Samantha: “Maniac”, Michael Sembello

