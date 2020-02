Liste complète des chansons de Gala 5

Les membres du jury de ‘OT 2020’ ont chaque fois plus compliqué de proposer aux candidats de quitter l’Académie. Chaque fois, ils doivent regarder plus les petites nuances, quelque chose qui incitera tout le monde à se donner à 100% pour rester dans le concours. Celui qui ne suivra plus est Nick, qui a été éliminé lors du Gala 4 avec 57% des voix.

Puis et après avoir nommé Samantha comme favorite, le jury a proposé quatre nouveaux candidats: Anne, qui a été sauvée par les enseignants; Eva, sauvée par les compagnons; et Anaju et Javy Ramírez. Entre ces deux seront les éliminés ou éliminés du Gala 5 et les deux choisiront le thème qu’ils veulent défendre. Javy a déjà dit Noemí Galera dans «The OT chat» qu’il avait la possibilité de chanter sa propre chanson, “Que sait Neruda”, quelque chose qui a excité au candidat et n’a pas hésité à accepter la proposition.

Liste des sujets et des candidats qui les interpréteront

– Thème de groupe: “Goût de l’amour”, de Invisible Dance

– Javy: “Que sait Neruda à propos de Javy

– Anaju: “La sandunguera”, par Nathy Peluso

– Samantha et Hugo: “Tu vas rester” par Aitana

– Nía: de Beyoncé

– Rafa et Anne: “À la recherche du paradis”, par Alejandro Sanz et Alicia Keys

– Eve:

– Flavio et Maialen:

– Gèrard: “Prometo”, par Pablo Alborán

– Bruno et Jésus: “Tout le monde” par Back Street Boys

