Liste complète des chansons de Gala 6

* En préparation

L’édition de ‘OT 2020’ a déjà passé son Gala 5 et est déjà plongée dans les préparatifs de la suite. Après l’expulsion de Javy Ramírez et Anaju sauvés, Pour la première fois, nous avons trois nominés cette semaine: Flavio, Bruno Alves et Anne Lukin, qui se battront pour rester à l’Académie et ne pas être éliminés ou éliminés lors du Gala 6 du concours.

Nía, au Gala 5 de ‘OT 2020’

Lors de la conversation avec Noemí Galera, les trois nominés ont déjà affirmé avoir une idée du thème qu’ils chanteraient lors du prochain gala avec la crainte d’être le dernier qu’ils chanteraient en tant que candidats. En revanche et avec 44% des voix, Nia Correia Elle a été nommée favorite de la semaine et son privilège sera de chanter avec un invité. Bien que cette information ait été donnée lors du Gala 5, ce n’est que lors de la distribution des chansons le 17 février que la chanson a été révélée et avec qui elle chantera.

Liste des chansons qu’ils interpréteront

– Thème du groupe: “La vidéo a tué la radio star”

– Anne: “Unchained Melody”, par Righteous Brothers.

– Bruno: “Lately” de Stevie Wonder.

– Flavio: “C’est la vie” de Frank Sinatra.

– Nia et Jesús Rendón: “La dernière nuit”

– Anaju et Maialen: “Con Altura”, par Rosalía et J Balvin

– Eva B et Gèrard: “Little Eva”

– Samantha et Rafa Romera: “La liste de courses”, de La chèvre mécanique

– Hugo Cobo: “Je ne veux plus rien”, par Lola Indigo

