Liste complète des chansons de Gala 7

L’opération triomphe 2020 est sur le point de traverser l’équateur. Petit à petit, nous disons au revoir à plus de jeunes de l’Académie, qui ont vécu dimanche 23 février l’expulsion d’Anne, devant le salut de Bruno et Flavio. La jeune femme a été l’une des plus aimées du concours, son départ a donc été un coup dur pour les concurrents, de plus en plus conscients que personne n’est intouchable et que tout le monde peut subir le même sort qu’elle. Pour cela, une bonne chanson dans la distribution des thèmes est un élément clé.

Gèrard et Eva chantent “The Locomotion” au Gala 6 de ‘OT 2020’

Dans Gala 7, nous pouvons voir les performances solo de Bruno, Hugo Cobo et Rafa Romera, qui se sont avérés être les nominés de la nuit, avec la conséquence “privilège” de pouvoir défendre leur permanence au sein de l’Académie en chantant une chanson solo. Cependant, cette fois le favori de la nuit, Gèrard ne pourra pas en profiter, car dans son cas l’affection du public lui a valu l’immunité. En fait, cela est venu comme une bague au doigt du concurrent, puisque Javier Llano lui a assuré que s’il avait été le cas contraire, il aurait été nommé.

Liste des chansons qu’ils interpréteront

– Thème du groupe: Waka Waka, par Shakira

– Bruno: Je suis venu vers toi, de Muerdo et Juanito Makandé

– Hugo: Genius, de Sia, Diplo et Labrinth

–Rafa: Je prends le sac et me retire d’Astola

–Flavio et Gèrard: Je ne t’abandonnerai jamais, par Rick Astley

–Maialen: Marcher avec moi, par Julieta Venegas

–Eva et Nia: Ne commence pas maintenant, par Dua Lipa

–Jésus: Samedi après-midi, par Claudio Baglioni

–Samantha: Human, par Christina Perri

–Anaju: Tusa, par Karol G et Nicki Minaj

