Liste complète des chansons de Gala 8

* En préparation *

«OT 2020» a passé l’équateur. Les performances dans les galas deviennent de plus en plus décisives, donc les filles et les garçons de l’Académie ils se précipitent à la limite de leurs capacités. Ne pas le faire peut leur coûter une nomination, comme ce fut le cas avec Gèrard et Jesus, qui sont cette semaine sur la corde raide. Le thème qu’ils doivent défendre sur scène influence également, ce qui rend la distribution des thèmes un point décisif du programme.

Eva et Nia chantent “Don’t Start Now” au Gala 7 de ‘OT 2020’

Dans Gala 7, Anaju a été choisi comme favori. Cette semaine, son privilège sera de chanter en duo avec quelqu’un choisi par elle-même, pour lequel elle a choisi Samantha. Ce sera une chanson spéciale à deux, car ce sera le dernier duo évaluable du programme, alors qu’ils entrent dans une nouvelle dynamique. La chanson sera “Girls Just Want to Have Fun”, car ce dimanche 8 mars marque la Journée internationale des femmes qui travaillent, le programme a donc décidé que toutes les chansons auront un thème féministe.

Liste des chansons qu’ils interpréteront

– Thème du groupe: “Pas de contrôles”, par Olé olé

–Gérard: “Brown Eyed Lover” par Allen Stone

–Jésus: “L’âme dans l’air”, par Alejandro Sanz

–Anaju et Samantha: “Les filles veulent juste s’amuser”, Cyndi Lauper

–Hugo: “C’est fini”, María Jiménez

.