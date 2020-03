Liste complète des chansons de Gala 9

«OT 2020» approche de sa dernière ligne droite et il est de plus en plus difficile pour le jury de nommer. Cela fait que de nombreuses décisions appellent l’attention des spectateurs, car ils doivent déjà regarder les petits détails pour prendre des décisions. Lors du Gala 8, Maialen a été nommée favorite de la semaine souhaitant accorder à son partenaire Bruno l’immunité une nuit où Jesús Rendón a quitté l’Académie. Les nouveaux nominés de cette semaine qui joueront l’expulsion au Gala 9 seront Gèrard et Hugo Cobo

Les concurrents de ‘OT 2020’ avec le thème de groupe du Gala 8

Après le gala, les deux candidats ont discuté avec Noemí Galera et ont avoué qu’ils étaient clairs sur les questions qu’ils aimeraient défendre lors du gala 9 pour essayer de se sauver de l’expulsion. Hugo a choisi le thème Eurovisive “Heroes” de Måns Zelmerlöw et Gèrard a choisi “Someone you aimé” de Lewis Capaldi. Nonchalamment le directeur de l’Académie a révélé à ce dernier que ce sujet était ce qu’ils avaient pensé pour lui pour cette semaine

Liste des chansons qu’ils interpréteront

· Thème de groupe: “Hey ya” par Outkast

· Gèrard: “Quelqu’un que vous aimiez” par Lewis Capaldi

· Hugo: Heroes “de Måns Zelmerlöw

· Flavio: “Suspicious Minds” par Elvis Presley

· Anaju: “Inévitable”, par Shakira

· Eva B: “Aujourd’hui, la bête dîne à la maison” par Zahara

· Nia Correia: “El triste”, par José José

· Samantha: “Millonària”, par Samantha

· Maialen: “Dance monkey”, par Tones And I

· Bruno: “Je veux avoir votre présence”, de la Sécurité sociale

Nouvelles signatures de disque

Après le succès des premières maisons de disques avec tous les concurrents de ‘OT 2020’ et après avoir confirmé les quatre concerts qui composeront la tournée de cette édition, la nuit du 8 mars est venue une autre bonne nouvelle pour les fans: il y aura une deuxième signature de disques. Le samedi 14 mars, tous les candidats seront expulsés de la signature de deux villes: à Barcelone seront Nick, Anne et Jesus, tandis qu’à Madrid Rafa, Ariadna, Eli et Javy se joindront.

