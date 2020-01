Liste complète des films du Studio Ghibli sortis sur Netflix le 1er février 2020

Lorsque la nouvelle a annoncé que les films de Studio Ghibli arrivent sur Netflix à l’échelle internationale, les fans du monde entier se sont réjouis de la nouvelle. À seulement un jour de la sortie, nous avons rassemblé la liste complète des films de Studio Ghibli qui arriveront sur Netflix le 1er février 2020.

N’oubliez pas que cela ne s’applique qu’aux régions Netflix en dehors des États-Unis et du Canada, qui ne recevront aucun des titres Studio Ghibli jusqu’à la sortie de HBO Max.

Voici tous les titres du Studio Ghibli qui arriveront sur Netflix le 1er février 2020:

Château dans le ciel (1986)

Réalisateur: Hayao Miyazaki

Genre: Steampunk, Fantaisie, Aventure

Durée: 124 minutes

Dub Cast anglais: Barabara Goodson, Lara Cody, Rachel Vanowen, Jeff Witte, Mike Reynolds

Le tout premier de la bibliothèque bien-aimée du Studio Ghibli, Castle in the Sky est l’un des films d’animation les plus influents des années 1980. Castle in the Sky est reconnu pour avoir inspiré toute une génération d’esprits créatifs et a sans doute ouvert la voie à tous les succès futurs du studio très acclamé.

Sheeta, une fillette de 13 ans, fuit Pirates et le gouvernement qui tentent de lui voler son cristal. En fuite, elle tombe du ciel et est rattrapée par un orphelin de Pazu. Apprenant sa situation difficile, Pazu aide Sheeta dans sa recherche de son identité et de la mystérieuse connexion du cristal à Laputa, le château dans le ciel.

Service de livraison de Kiki

Réalisateur: Hayao Miyazaki

Genre: Coming-of-age, Fantaisie

Durée: 103 minutes

Dub Cast anglais: Lisa Michelson, Kerrigan Mahan, Alexandra Kenworthy, Edie Mirman, Eddie Frierson

Quatrième film de la filmographie Studi Ghibli, Delivery Sevice de Kiki résiste toujours à l’épreuve du temps et est l’un des films d’animation les plus agréables des années 80.

Lorsqu’une sorcière en formation atteint l’âge de 13 ans, elle doit quitter la maison pendant un an et apprendre à vivre seule. Kiki, têtue mais un peu naïve, apprend qu’il est plus difficile de s’intégrer dans sa nouvelle communauté qu’elle ne le pensait. Pour aider à vivre dans sa ville de Koriko, Kiki prend son envol et met en place son propre service de livraison.

Mon voisin Totoro (1988)

Réalisateur: Hayao Miyazaki

Genre: Fantaisie

Durée: 87 minutes

Casting voix anglaise: Lisa Michelson, Cheryl Chase, Greg Snegoff, Alexandra Kenworthy, Kenneth Hartman

L’année 1988 a été une année énorme pour Studio Ghibli, le conte déchirant Grave of the Fireflies a été publié, tout comme l’emblématique My Neighbour Totoro. L’un des personnages d’anime les plus emblématiques et les plus populaires de tous les temps, Totoro est extrêmement influent pour la popularité croissante de l’anime en Occident à la fin des années 1980. Encore une icône d’anime à ce jour, le film d’animation populaire a en mode plus de 1,5 milliard de dollars de marchandises au cours de sa vie.

Satsuki, 10 ans, et sa sœur de 4 ans déménagent à la campagne avec leur père pour se rapprocher de leur mère hospitalisée. En jouant dans la forêt locale, les jeunes frères et sœurs découvrent rapidement que les bois sont habités par des créatures magiques.

Vagues océaniques (1993)

Réalisateur: Tomomi Mochizuki

Genre: Romance, tranche de vie

Durée: 72 minutes

Dub Cast japonais: Nobuo Tobita, Toshihiko Seki, Yoko Sakamoto, Yuri Amano, Kae Araki

En termes de popularité, Ocean Waves n’est pas le film le plus renommé de Studio Ghibli mais ne manque en aucun cas de qualité. Basé sur le roman du même nom de Tomomi Mochizuki, si vous aimez les histoires de Slice of Life, Ocean Waves sera parfait pour vous.

De retour à la maison après sa première année à l’université, Taku Morisaki revient sur sa dernière année au lycée et l’étudiant en transfert Rikako Muto qui a bouleversé son monde.

Hier seulement (1991)

Réalisateur: Isao Takahata

Genre: Drame, Romance

Durée: 118 minutes

Dub Cast anglais: Daisy Ridley, Dev Patel, Alison Fernandez, Ashley Eckstein, Laura Bailey

Le cinquième film du Studio Ghibli, Only Yesterday est basé sur le manga du même nom de Hotaru Okamoto et Yuko Tone. Une histoire vraiment merveilleuse, Only Yesterday a été saluée pour son réalisme et son excellent drame, se méritant 100% mérité sur Rotten Tomatoes.

Après avoir passé toute sa vie à Tokyo, Taeko Okajima fait un voyage dans la campagne rurale pour rendre visite à la famille de son beau-frère. En voyage, Taeko commence à se remémorer son enfance et ses souvenirs d’écolière en 1966.

Porco Rosso (1992)

Réalisateur: Hayao Miyazaki

Genre: Comédie d’aventure

Durée: 94 minutes

Dub Cast anglais: Patrick Harlan, Greg Dale, Faith Bach, Clay Lowrey, Lynn Eve Harris

Ce qui était autrefois considéré comme un court-métrage en vol pour Japan Airlines, Porco Rosso s’est transformé en un long métrage tel que nous le connaissons aujourd’hui. D’excellents visuels et une bande sonore tout aussi fantastique, vous vous perdrez dans le ciel avec le pilote de chasse.

Dans les années qui ont suivi la fin de son service dans la Première Guerre mondiale, l’ancien as de chasse Marco Pagot passe désormais ses journées à la pige en tant que chasseur de primes, à la poursuite des pirates de l’air dans la mer Adriatique. Une étrange malédiction a laissé Marco comme un cochon anthropomorphe, ce qui lui a valu le surnom de «Porco Rosso».

Tales from Earthsea (2006)

Réalisateur: Gorō Miyazaki

Genre: Aventure, Fantaisie

Durée: 115 minutes

Dub Cast anglais: Timothy Dalton, Matt Levin, Blaire Restaneo, Mariska Hargitay, Willem Dafoe

Bien que Tales From Earthsea ne soit pas évoqué dans le même souffle que Spirited Away et Howl’s Moving Castle, il est toujours facilement l’un des meilleurs films d’animation des années 2000. Grâce à de superbes décors qui donnent vie au monde d’Earthsea, ce classique moderne à couper le souffle peut être apprécié par tous les fans d’anime.

La nation jadis pacifique et prospère d’Enlad est plongée dans le chaos avec l’apparition de dragons. Un mage puissant et sage Ged, accompagné du jeune prince Arren, a entrepris une aventure épique pour rétablir l’équilibre dans le monde.

Liste des films du Studio Ghibli à paraître

Il y a encore quatorze films de Studio Ghibli supplémentaires qui devraient arriver sur Netflix à l’international.

Les films suivants arriveront sur Netflix le 1er mars:

Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) Princess Mononoke (1997) My Neighbors the Yamadas (1999) Spirited Away (2001) The Cat Returns (2002) Arrietty (2010) The Tale of the Princess Kaguya (2013)

Les films suivants arriveront sur Netflix le 1er avril:

Pom Poko (1994) Whisper of the Heart (1995) Howl’s Moving Castle (2004) Ponyo on the Cliff by the Sea (2008) From Up on Poppy Hill (2011) The Wind Rises (2013) When Marnie Was There (2014)

Quel film Studio Ghibli avez-vous le plus hâte de regarder sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!