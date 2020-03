Liste complète des films du Studio Ghibli sur Netflix le 1er avril 2020

Le 1er avril 2020, les sept derniers films de la bibliothèque Studio Ghibli seront disponibles en streaming sur Netflix International. Vous trouverez ci-dessous la liste complète de tous les nouveaux films de Studio Ghibli qui arriveront sur Netflix, et une fois cette bibliothèque terminée, vous aurez un total de 21 films incroyables à grignoter à votre guise.

Si vous avez manqué l’un des ajouts de février et mars de Studio Ghibli, allez-y d’abord.

La liste ci-dessous s’applique uniquement aux régions Netflix en dehors des États-Unis et du Canada. Aux États-Unis, tous ces éléments devraient toucher HBO Max lors de sa sortie plus tard dans l’année.

Voici tous les titres du Studio Ghibli qui arriveront sur Netflix le 1er avril 2020:

Pom Poko (1994)

Réalisateur: Isao Takahata

Genre: Drame, Fantaisie

Durée: 119 minutes

Dub Cast anglais: Jonathan Taylor Thomas, Clancy Brown, Tress MacNeille, Andre Stojka, J.K. Simmons

Le regretté Isao Takahata a été fortement influencé par le manga de Shigeru Sugiura, et son influence est visible à travers Pom Poko.

Bien que n’étant pas l’un de leurs anime les plus acclamés par la critique, Pom Poko est toujours un conte charmant à part entière. Malheureusement, plus de 25 ans après la sortie du film, son message et sa signification sont plus forts que jamais alors que nous sommes confrontés à un carrefour avec le climat et la protection des espèces vulnérables au changement.

Menacé par un gigantesque projet de développement suburbain appelé New Tama, un groupe de Tanuki doit utiliser toutes ses capacités et talents surnaturels pour le sauver.

Murmure du cœur (1995)

Réalisateur: Yoshifumi Kondô

Genre: Coming of Age, Romance

Durée: 121 minutes

Dub Cast anglais: Brittany Snow, David Gallagher, Jean Smart, James Sikking, Cary Elwes

Basé sur le manga du même nom, Whisper of the Heart était le seul titre du studio à être réalisé par Yoshifumi Kondō avant sa mort prématurée. Un des titres les moins connus de la collection du studio, il mérite néanmoins une montre. Whisper of the heart a été un grand succès lors de sa sortie au Japon, avec un total de 3,15 milliards de yens au box-office.

Le rat de bibliothèque adolescent Yuko Harada du lycée Mukaihara rencontre Seiya, un jeune homme qui vérifie tous les livres qu’elle a lus. Quelques jours après sa rencontre, Seiji quitte le Japon pour commencer une étude de deux mois avec un maître luthier, commençant son rêve de devenir luthier. Ses actions inspirent Yuko à prendre son amour de l’écriture au sérieux, commençant son propre voyage pour créer une histoire d’amour perdue.

Château en mouvement de Howl (2004)

Réalisateur: Hayao Miyazaki

Genre: Aventure, Famille

Durée: 119 minutes

Dub Cast anglais: Emily Mortimer, Jean Simmons, Christian Bale, Lauren Bacall, Billy Crystal

Le mépris et l’opposition de Hayao Miyazaki à l’invasion américaine de l’Irak l’ont amené à créer le château en mouvement de Howl.

Les thèmes anti-guerre lourds du film ont peut-être contribué à ses chiffres au box-office de seulement 4,7 millions de dollars aux États-Unis, mais cela était attendu par Miyazaki, dont la rage ne pouvait être étouffée que par la création du film. Mis à part le sentiment anti-guerre, Howl’s Moving Castle est toujours considéré comme l’un des meilleurs travaux jamais produits par Studio Ghibli.

Sophie, jeune et belle, mène une vie très calme dans la chapellerie de son père en tant que modiste. Un jour, alors qu’elle allait rendre visite à sa sœur, Sophie tombe sur le sorcier Howl et se lie d’amitié avec lui. Jalouse de la jeune femme, la sorcière des déchets transforme Sophie en une femme de 90 ans.

Pris dans une guerre entre deux royaumes voisins, Howl doit utiliser toute sa capacité magique et son talent pour aider à restaurer la jeunesse de Sophie et à rétablir la paix dans les nations en difficulté.

Ponyo sur la falaise au bord de la mer (2008)

Réalisateur: Hayao Miyazaki

Genre: Aventure, Comédie

Durée: 101 minutes

Dub Cast anglais: Noah Cyrus, Frankie Jones, Tina Fey, Matt Damon, Cate Blanchett

Les années 2000 ont sans doute été la meilleure décennie pour le Studio Ghibli au box-office. Avant la sortie de Your Name, Ponyo était le troisième film d’animation le plus rentable de tous les temps, juste derrière Howl’s Moving Castle et Spirited Away.

Inspiré de la petite sirène de Hans Christian Anderson, le film est un petit conte magique que toute la famille peut apprécier, en particulier les enfants.

Furtivement hors du royaume pour voir le monde de surface interdit, la princesse aux poissons rouges rencontre un jeune garçon nommé Sosuke. Devenant amis presque immédiatement, Sosuke la nomme Ponyo. Ponyo ne veut rien de plus que devenir humain et passer plus de temps avec son ami humain. Mais plus elle passe de temps avec Sosuke, plus elle devient humaine.

Lorsque Ponyo est surprise à sortir par son père, il la ramène dans son royaume, mais le désir de Ponyo de devenir humain est si fort qu’elle se libère et retourne au village de Sosuke. À la suite de son évasion, elle renverse accidentellement une série d’élixirs magiques qui mettent en danger le village de Sosuke

From Up on Poppy Hill (2011)

Réalisateur: Gorō Miyazaki

Genre: Drame, Famille

Durée: 91 minutes

Dub Cast anglais: Sarah Bolger, Anton Yelchin, Edie Mirman, Jamie Lee Curtis, Gillian Anderson

Basé sur le manga du même nom, From Up on Poppy Hill a été réalisé par Gorō Miyazaki, le fils du cofondateur de Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Comme le reste du pays, From Up on Poppy Hill a été touchée par le tremblement de terre et le tsunami de Tōhoku en 2011.

Pendant la production, des retards se sont produits en raison des pannes de courant que les villes ont connues après la catastrophe. Le titre d’anime a finalement été publié, et bien qu’il ne soit pas présenté comme l’un des meilleurs anime du studio, c’est néanmoins un conte agréable.

Dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est dans une période de modernisation. Dans le port de Yokohoma, Umi Matsuzaki, 16 ans, fréquente le lycée Isogo, vivant dans le pensionnat Coquelicot Manor.

Lors de sa rencontre avec Shun Kazama, membre du club de presse du lycée, Uma l’aide à nettoyer le club-house de l’école, Quartier Latin. Mais lorsque l’homme d’affaires local et président du lycée, Tokumaru décide qu’il veut démolir le bâtiment pour le réaménager, c’est à Umi et Shun de changer d’avis.

Le vent se lève (2013)

Réalisateur: Hayao Miyazaki

Genre: Biographie, drame

Durée: 126 minutes

Dub Cast anglais: Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt, John Krasinski, Martin Short, Werner Herzog

Dans ce qui devait être son film d’adieu avant sa retraite, Hayao Miyazaki a réalisé le biopic fictif de l’ingénieur japonais Jiro Horikoshi. Basé sur la vie d’Horikoshi et un autre corpus d’œuvres basé sur sa carrière.

Une fois de plus, le studio d’anime l’a fait sortir du parc avec son animation incroyable, sa belle partition et sa merveilleuse histoire. Si Hayao Miyazaki était resté à la retraite, The Wind Rises aurait été un bon coup d’envoi.

Jiro Horikoshi a toujours rêvé de devenir pilote, mais grâce à sa myopie, il ne peut pas suivre son rêve. Un soir, alors que Jiro rêve de voler, le célèbre ingénieur aéronautique italien Giovanni Battista Caproni rencontre qu’il vaut mieux construire des avions que de les piloter. Pris par ces mots, Jiro se donne pour mission de devenir ingénieur et de concevoir des avions pour l’Empire japonais.

Quand Marnie était là (2014)

Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi

Genre: Drame, Famille

Durée: 103 minutes

Dub Cast anglais: Drame, Famille

Le deuxième long métrage réalisé par Hiromasa Yonebayashi, et seulement le deuxième depuis la retraite de Hayao Miyazaki, When Marnie Was There est le dernier titre Studio Ghibli de la décennie. À sa sortie, l’anime a reçu de nombreux éloges de la critique, remportant même une nomination aux Oscars du meilleur long métrage d’animation.

Le studio a depuis été sur une pause mais reviendra dans un proche avenir avec la sortie de How Do You Live, Hayao Miyazaki sortant de sa retraite pour diriger le long métrage.

Anna Sasaki, une jeune introvertie de 12 ans vivant avec ses parents adoptifs, Yoriko et son mari, souffre d’une crise d’asthme. Recommandée pour emmener Anna dans un endroit à l’air pur, la famille passe les vacances d’été dans une ville balnéaire rurale appelée Kissakibetsu.

Quand Anna tombe sur un manoir abandonné, elle rencontre Marnie, une jeune fille aux longs cheveux blonds qui coule. Alors qu’Anna passe plus de temps avec Marnie, sa vie commence à se dérouler autour d’elle, elle apprend la vérité sur sa famille et sa famille d’accueil.

Lequel des films restants de Studio Ghibli avez-vous hâte de regarder en avril?