Liste croisée de journaux intimes de vampire – héritages, les originaux [Photos]

Les fans de Legacies sont naturellement enthousiastes à l’idée de kiki avec Kai ce soir (The CW, 9 / 8c), mais comme le savent les vrais historiens de Vampire Diaries, Chris Wood n’est guère le premier acteur à sauter d’une émission du verset TVD à une autre. (Heck, il suffit de demander la barbe d’Alaric…)

À cette fin, TVLine a décidé de revenir sur la longue histoire de croisements de la franchise, dont certains que vous avez peut-être oubliés. (Sérieusement, 10 $ à quiconque peut nommer le personnage ancien de Nina Dobrev sur le dessus de leur tête.)

En bref, nous savons qu’il manque quelques caractères dans notre liste. Mais avec tout le respect que je dois à Thierry et Sophie Deveraux, nous avons décidé de nous en tenir aux 20 plus grands crossovers.

Et nous pensons que cette liste ne fera que s’allonger au fur et à mesure que Legacies se poursuivra. En fait, compte tenu de la nature fluide de l’existence dans ce monde, les possibilités de croisements restent infinies. (Allez, si Jo peut être brutalement poignardé à mort dans The Vampire Diaries, puis apparaître comme une «momie» sur Legacies, tout peut arriver.) Sans parler du fait que nous avons littéralement vu la pratique médicale d’Elena Salvatore dans le Centre de la Ville.

Parcourez notre galerie de crossovers Vampire Diaries – vous pouvez cliquer ici pour un accès direct – puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous. Quels étaient vos favoris? Et quels personnages des émissions précédentes doivent apparaître dans Legacies… comme, en ce moment?