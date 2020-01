Liste des artistes et imitations de Gala 3

La septième édition de «Votre visage me sonne» est revenue le vendredi 10 janvier dernier et a déjà publié son deuxième versement. Si le premier gala a fait de Jorge González un gagnant pour avoir imité Miguel Poveda, cette seconde place les Gemeliers en tête de liste grâce à son interprétation de “Deux hommes et un destin” de David Bustamante et Àlex Casademunt.

Les candidats passent par le bouton «Votre visage me sonne»

Nerea Rodríguez a été la première à jouer et a sauté sur scène pour chanter “God is a woman” d’Ariana Grande. Les jurés ont été hallucinés par leur performance. Mais Ce n’est pas la seule star de la nuit. Et est-ce que El Monaguillo comme Kiko Veneno, ou Mario Vaquerizo dans la peau de Kiss ou María Isabel avec son changement de sexe comme Romeo Santos, ont également attiré l’attention.

Après que les jurés ont annoncé leurs scores et après avoir connu le verdict du public, le présentateur a annoncé le nom du gagnant et a appelé tous les candidats à passer par le bouton. Des artistes comme Bad Bunny et Becky G, John Travolta et Olivia Newton-John, Donna Summer ou Aitana Ils seront joués lors du troisième gala de la saison.

-Belinda Washington sera Patty Smith

-Mario Vaquerizo est tombé dans “Je le vole” et a décidé de l’éloigner des Gemeliers et d’imiter -John Travolta et Olivia Newton-John

-Le Monaguillo va jouer Boby McFerrin

-Rocío Madrid va être Aitana

-Gémeliers seront Bad Bunny et Becky G

-Nerea Rodríguez jouera Alleged Involved

-María Isabel va être Isabel Pantoja

-Cristina Ramos entrera dans la peau de Donna Summer

-Jorge González sera Chayanne

Les gagnants, volés

Lors du premier gala, il n’y avait pas d’option avec des lettres sur le bouton. Il suppliait de mendier mais en cela il est déjà apparu. Celui que tous les participants ont souhaité “Je le vole” a sauté lorsque Mario Vaquerizo a appuyé sur le levier. Et l’humoriste, après avoir rencontré tous les interprètes, a décidé de choisir John Travolta et Olivia Newton-John, un couple dans lequel les Gemeliers allaient devenir, qu’il s’agisse de deux personnes ou qu’il devait agir aux côtés d’une autre.

