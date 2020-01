Liste des artistes et imitations de Gala 4

Cristina Ramos est devenue la gagnante du troisième gala de la huitième édition de «Votre visage me sonne». Sa performance s’est produite au-delà de l’équateur de la nuit et le chanteur est entré dans le décor complètement transformé. Avec un style, un maquillage et une coiffure presque identiques à ceux de Donna Summer, Ramos a commencé à chanter “Hot Stuff” et a réussi à se positionner en tête du classement de la nuit.

Les candidats passent par le bouton du Gala 3 de «Ton visage sonne 8»

Mario Vaquerizo a joué dans une autre des performances qui ont attiré l’attention de la nuit. Au cours de la semaine dernière, le bouton lui a donné l’avantage de pouvoir voler un artiste à n’importe lequel de ses coéquipiers, et il a opté pour John Travolta et Olivia Newton-John, qui avaient touché les Gemeliers. Comme il n’est qu’un, il a dû appeler une autre personne pour interpréter l’autre partie du duo.

Nerea Rodríguez comme Alleged Involved ou Rocío Madrid avec quelques années de moins pour jouer Aitana ont été deux autres qui se sont démarqués par leurs performances. Ed Sheeran, Justin Bieber, The Ear of Van Gogh et Zara Larsson sont quelques-uns des artistes que les participants transformeront en prochain gala. Le niveau monte au fil des jours.

– Belinda Washington sera Des’Ree.

– Mario Vaquerizo va être Ivan.

– El Monaguillo jouera Obús.

– Rocío Madrid deviendra El Fary.

– Gemeliers sera Ed Sheeran et Justin Bieber.

– Nerea Rodríguez sera Zara Larsson.

– María Isabel deviendra l’oreille de Van Gogh.

– Cristina Ramos sera Shakira.

– Jorge González deviendra Mika.

Un vol d’artiste

Si la semaine dernière c’était Mario Vaquerizo qui pouvait voler un personnage, cette fois le bouton a donné cette opportunité à Cristina Ramos. Au début, je ne savais pas qui choisir parce que je voyais presque tout le monde heureux, mais Il a finalement choisi Shakira et a fait passer le Rocío Madrid à nouveau par le bouton. Ce dernier l’a dérangé – toujours en plaisantant – de la décision et n’a pas indemnisé son nouvel artiste: El Fary.

.