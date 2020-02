Liste des artistes et imitations de Gala 7

Un autre vendredi, la première chaîne du groupe de communication de San Sebastián de los Reyes a opté en prime time pour son show star du moment: «Ton visage me sonne». Nerea Rodríguez a toujours prouvé qu’elle avait un talent musical inné et dans le sixième gala de la huitième édition, elle est devenue gagnante grâce à son imitation de Pedrito Fernández et son mythique “Celui avec le sac à dos bleu”.

María Isabel dans ‘Ton visage me sonne’

La nuit a été pleine de nouvelles et nous avons vu les Gemeliers former un trio avec leur propre frère pour imiter les Jonas Brothers de la meilleure façon possible ou pour Le garçon de chœur transformé en Son Goku, qui a encore une fois été chargé d’apporter une touche d’humour à la soirée mais n’a pas réussi à toucher le cœur des juges ou du public.

Avant d’entendre à nouveau Nerea chanter et de dire au revoir à cet accent mexicain qui l’a accompagné toute la nuit, les concurrents se sont levés pour faire face au bouton. Cabinet Caligari, Meghan Trainor ou Pastora Soler ne sont que quelques-uns des artistes que les participants devront devenir au cours de la septième gala. La difficulté d’imitation augmente et tout le monde devra travailler plus chaque semaine pour progresser et choisir de gagner.

– Belinda Washington sera Tones & I.

– Mario Vaquerizo va devenir le cabinet Caligari.

– El Monaguillo jouera Village People.

– Rocío Madrid deviendra Les Cardigans.

– Gemeliers sera Cali et Dandee.

– Nerea Rodríguez va être Meghan Trainor.

– María Isabel deviendra Pastora Soler.

– Cristina Ramos sera José Velez.

– Jorge González deviendra Bill Medley et Jennifer Warnes (“Dirty Dancing”) et amènera un ami.

Un vol douloureux

Pour plusieurs livraisons, un concurrent tombe toujours dans une boîte spéciale lorsqu’il appuie sur le levier. Cette fois, il a été María Isabel qui a reçu une surprise lorsqu’elle rencontre un “je vole” par le bouton. Et il n’a pas fallu longtemps pour décider: il a fallu Cristina Ramos de Pastora Soler parce qu’elle est une personne très importante pour elle depuis son enfance. Bien que Ramos ne se soit pas bien assis du tout, et on le lui a dit, il s’est retrouvé heureux quand il est revenu jeter et José Velez l’a quitté.

