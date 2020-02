Liste des artistes et imitations de Gala 9

Le trentième anniversaire d’Antena 3 est toujours célébré dans de nombreux programmes de la chaîne. Il est maintenant temps pour «Votre visage me sonne», qui lui a dédié son huitième gala. Il s’agit sans aucun doute de la livraison la plus spéciale de la huitième édition. Et, en plus des surprises et des invités spéciaux, a subi une absence: Lolita n’a pas fait partie du jury ce soir.

Les candidats passent par le bouton «Votre visage me sonne»

La soirée a commencé avec style, avec Mario Vaquerizo, Rocío Madrid et El Monaguillo comme premier, deuxième et troisième numéro. Certains comme Nerea Rodriguez nous ont donné des moments pleins d’humour en plus d’une performance spectaculaire, ou Jorge González qui nous a fait sentir à l’intérieur d’une comédie musicale d’élite. Ce dernier a été réalisé avec le prix de la nuit.

En outre, Juan Alfonso Baptista, mieux connu sous le nom d’El Gato, a visité le programme pour accompagner María Isabel dans son numéro et ainsi raviver dans l’esprit de tous les fans de Pasión de Gavilanes sa tête mythique. Avant que le gagnant ne chante à nouveau, les candidats ont passé le bouton. Paulina Rubio, Julio Iglesias ou Lady Gaga font partie des artistes que nous entendrons lors du prochain gala.

– Belinda Washington sera Rag ‘n’Bone Man.

– Mario Vaquerizo va être Paulina Rubio.

– Le Monaguillo jouera José Luis Perales.

– Rocío Madrid deviendra Lady Gaga et Bradley Cooper.

– Gemeliers sera Julio Iglesias et El Puma.

– Nerea Rodríguez va être Alicia Keys.

– María Isabel deviendra Thalia et Natti Natasha.

– Cristina Ramos sera Jessie J.

– Jorge González deviendra Pablo López.

Boîtes spéciales

Chaque semaine, nous voyons comment certains concurrents bénéficient d’un privilège de la part du bouton. Mais cette semaine, il y en a eu trois qui sont tombés dans une boîte spéciale. Le premier a été El Monaguillo, qui a reçu un “Je le vole” et a décidé de reprendre le personnage de Mario Vaquerizo et de devenir José Luis Perales. María Isabel est tombée dans “Bring a friend” pour imiter Thalía et Natti Natasha et Rocío Madrid dans la même boîte pour interpréter une chanson de Lady Gaga et Bradley Cooper.

.