Liste des artistes et imitations du cinquième gala

Le quatrième gala de la huitième édition de «Ton visage me sonne» a déjà mis fin à Antena 3 et, comme chaque vendredi, nous connaissons déjà le vainqueur de la soirée. A cette occasion, c’est Maria Isabel qui a obtenu le meilleur score grâce à son imitation de L’oreille de Van Gogh sur le thème “Immortel”. Il a réussi à imiter parfaitement le ton de Leire Martínez, sa façon particulière de prononcer la lettre s et a mis de côté son fort accent andalou.

Belinda Washington dans ‘Votre visage me sonne’

Comme l’a dit le jury peu de temps après le début du gala, le niveau a toujours été très élevé. Beaucoup de représentations nous ont laissé la bouche ouverte et la nuit a été très proche. Cristina Ramos, par exemple, a brodé pour entrer dans la peau de Shakiraet The Gemeliers n’ont pas été mauvais du tout comme Justin Bieber et Ed Sheeran et ont chanté en anglais, ce qu’ils craignaient depuis le début.

A cette occasion, en plus d’El Monaguillo qui met toujours la touche d’humour, Rocío Madrid nous a fait profiter de son changement de sexe transformé en El Fary. Et au bas de la table, Belinda Washington a été placée. Avant d’écouter à nouveau María Isabel chanter, les candidats sont passés par le bouton. Pablo Alborán, Dua Lipa, Camila Cabello et Shawn Mendes sont quelques-uns des artistes que les candidats devront imiter Au cinquième gala.

– Belinda Washington sera Les Ronettes.

– Mario Vaquerizo va être Lola Flores.

– Le Monaguillo jouera Sergio Dalma.

– Rocío Madrid deviendra Dua Lipa.

– Gemeliers sera Pablo Alborán.

– Nerea Rodríguez sera Camila Cabello et Shawn Mendez avec Raoul.

– María Isabel deviendra Karol G.

– Cristina Ramos sera Roxette.

– Jorge González deviendra Bambino.

Essais VIP

Plusieurs fois, le bouton donne aux candidats des cadeaux qui ne sont pas attendus. À deux reprises dans cette nouvelle édition, nous avons déjà vu l’affiche “Je vole ça” lorsque Mario Vaquerizo et Rocío Madrid, respectivement, ont appuyé sur le levier. Et dans le quatrième gala El Monaguillo a eu la chance avec le “Trainning VIP”. Tout au long de la semaine, il répétera par la main de Sergio Dalma pour entrer dans sa peau la semaine prochaine.

