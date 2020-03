Liste des artistes et imitations du Gala 10

Vendredi 6 mars, «Votre visage me sonne» a lancé le neuvième gala de sa huitième saison. Et Rocío Madrid est devenu un gagnant avec son imitation de Lady Gaga. Et, le chanteur était accompagné d’Alex O’Dogherty, qui a fait Bradley Cooper pour interpréter “Shallow”, qui a été la performance la plus applaudie de la nuit pour son naturel.

Les candidats passent par le bouton «Votre visage me sonne»

Mais la soirée a été pleine de talent. Belinda Washington a été une autre qui a triomphé, qui a obtenu le score le plus élevé du jury mais n’a pas atteint le public autant. D’un autre côté, Jorge González, qui est toujours en tête de liste, a réussi à entrer dans la peau de Pablo López pour laisser le jury sans voix et en vouloir plus.

Rocío a reconnu ne pas savoir comment interpréter les notes ou les résultats et a été surpris de recevoir la nouvelle de sa victoire. Avant d’écouter à nouveau le vainqueur, les concurrents se sont levés et ont fait face au bouton redouté. Andrés Calamaro, Andy et Lucas – qui seront sur le plateau – ou Maroon 5 seront quelques-uns des artistes qu’ils devront imiter Les candidats au prochain gala.

– Belinda Washington sera Dalida.

– Mario Vaquerizo va être Andrés Calamaro.

– El Monaguillo jouera Two Man Sound.

– Rocío Madrid deviendra Vanesa Martín.

– Gemeliers sera Andy et Lucas.

– Nerea Rodríguez va être Natalia TRAINING VIP.

– María Isabel deviendra Mabel.

– Cristina Ramos sera Melani.

– Jorge González deviendra Maroon 5.

Original et copie par excellence

Chaque semaine, nous trouvons des boîtes spéciales que le bouton donne. Mais, lors du neuvième gala, il est devenu plus généreux. Et est-ce Rocío Madrid, qui en avait déjà reçu une dans la neuvaine, a joué “Original et copie” et chantera avec Vanesa Martín. De même, Gemeliers se produira aux côtés d’Andy et Lucas et Nerea Rodríguez sera Natalia au Gala 10.

