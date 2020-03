Liste des artistes et imitations du Gala 11

La huitième édition de ‘Tu cara me suena’ est déjà à son dixième gala et il y a encore beaucoup à jouer. Les Gemeliers sont devenus des gagnants de la livraison grâce à leur imitation d’Andy et Lucas. Les frères sont montés sur scène et ont commencé à chanter “Je l’aimais tellement” mais avec un petit plus que le bouton leur a donné: ils ont chanté avec les auteurs de la chanson.

Les candidats passent par le bouton «Votre visage me semble familier»

Ce soir, c’était la troisième fois que Gemeliers gagnait et le gala a plus que respecté les circonstances. Mario Vaquerizo a joué Andrés Calamaro et a réalisé l’une de ses meilleures performances; Pour sa part, Nerea Rodríguez est devenue Natalia, qui l’a aidée lors des répétitions et a été présente tout au long du gala et Jorge González l’a désigné comme Maroon 5.

Avant que les Gemeliers ne redeviennent Andy et Lucas et que nous ayons tous apprécié à nouveau leur performance commune, tous les candidats ont passé le bouton. Samantha Fox et Sabrina, Billy Ray Cyrus et Lil Nas et Alaska feront partie des artistes que nous verrons lors du onzième gala du spectacle de talents Gestmusic. Le classement final a été très homogène, pourront-ils vaincre Jorge González lors des prochains galas?

– Belinda Washington sera Natalie Cole.

– Mario Vaquerizo va être Samantha Fox et Sabrina.

– The Altar Boy jouera l’Alaska.

– Rocío Madrid deviendra Carmen Sevilla.

– Gemeliers sera Billy Ray Cyrus et Lil Nas.

– Nerea Rodríguez sera Elsa de “Frozen”.

– María Isabel deviendra Merche.

– Cristina Ramos sera Paloma Faith.

– Jorge González deviendra La Barbería del Sur.

Alaska, chantant et interprété

Comme dans tous les versements, le levier redouté a donné des boîtes spéciales à certains participants. Rocío Madrid a encore une fois eu de la chance et a pris le “Je le vole de la nuit”. Prétendant qu’il voulait entrer dans la peau d’un folklorique, il a pris Carmen Sevilla de Nerea, et ce dernier devra jouer Elsa de “Frozen”. De son côté, Mario Vaquerizo devra amener un ami, et quoi de mieux que d’avoir sa femme pour sa performance.

