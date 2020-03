Liste des artistes et imitations du Gala 12

Une semaine de plus, les concurrents de la huitième édition de «Votre visage me sonne» sont revenus sur scène dans lequel l’espace est développé pour subir les défis compliqués qu’un bouton proposait il y a une semaine. À cette occasion, Nerea Rodríguez est celle qui a fait le mieux et c’est qu’elle est devenue la gagnante de la soirée. Il l’a fait grâce à une brillante imitation d’Elsa de “Frozen 2” avec la chanson “Into the unknown”, le thème le plus emblématique du film d’animation Disney. Mais bon, une fois la compétition terminée, une nouvelle semaine de travail s’ouvre dans laquelle les candidats doivent se battre pour la victoire tant attendue.

Le bouton dans «Votre visage me fait 8»

À la fin du onzième gala, nous avons pu découvrir quels artistes seront imités et les noms des invités qui passeront par le salon des talents Atresmedia. De cette façon, Mario Vaquerizo jouera le leader des Ramones d’interpréter une de ses chansons mythiques tout en Belinda Washington fera de même avec le célèbre artiste international Tom Jones. L’actrice n’a pas pu cacher son émotion face à un tel défi, comme cela s’est produit avec El Monaguillo, qui était particulièrement heureuse de pouvoir se mettre à la place de l’auteur-compositeur-interprète espagnol Joaquín Sabina, qu’elle voulait imiter.

D’un autre côté, Rocío Madrid aura le défi de se mettre à la place de Marta Sánchez. Certes, le souvenir de son temps sur le spectacle de talents en tant que jury déclenchera plus qu’une situation amusante sur le spectacle. En parallèle, nous verrons également Nerea Rodríguez, qui tentera à nouveau de se battre pour la victoire en imitant Nena Daconte, le groupe bien connu qui a triomphé il y a des années dans notre pays, et Jesús et Daniel Oviedo, Gemeliers, remplaceront Eros Ramazzotti et Ricky Martin avec la célèbre chanson “We are not alone”, avec laquelle ils ont balayé les palmarès des ventes international.

Invités de la semaine prochaine

Mais ce douzième gala qui s’annonce nous réserve bien d’autres surprises, et le bouton en a déjà révélé certaines. De cette façon, Mario Isabel est tombé dans la boite “Original et copie”, ce qui amène avec lui la présence d’Antonio José. L’artiste chantera avec l’Andalou, transformé en Maite Perroni (‘Rebelde’) le thème “Si tu voulais”. De son côté, Jorge González est tombé dans la même boîte et dans son cas, le défi qu’il doit relever est d’imiter le célèbre chanteur Carlos Rivera … avec lui à ses côtés. En parallèle, nous verrons Cristina Ramos “amener un ami” après être tombée dans la case correspondante. Dans ce cas, l’élu est Soraya Arnelas, pour se transformer ensemble en Mariah Carey et Whitney Houston avec le hit “When You Believe”.

Liste complète des imitations

– Belinda Washington sera Tom Jones.

– Mario Vaquerizo va imiter les Ramones.

– The Altar Boy jouera Joaquín Sabina.

– Rocío Madrid deviendra Marta Sánchez.

– Les Gemeliers seront Eros Ramazzotti et Ricky Martin.

– Nerea Rodríguez va être Nena Daconte.

– María Isabel deviendra Maite Perroni

– Cristina Ramos et Soraya Arnelas seront Mariah Carey et Whitney Houston.

– Jorge González deviendra Carlos Rivera.

.