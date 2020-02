Liste des artistes et imitations du sixième gala

Les Gemeliers sont devenus les gagnants du cinquième gala de la huitième édition de «Votre visage me sonne». Grâce à sa double imitation de Pablo Alborán, avec l’un des frères chantant “Only you” et un autre “Prometo”, ils ont réussi à faire vibrer Chenoa et aussi à éblouir les trois autres juges et le public et ainsi obtenir le meilleur score de la nuit. Leur victoire leur a fait grimper des positions dans le classement final, et maintenant ils sont en troisième position.

Les candidats passent par le bouton «Votre visage me sonne»

La nuit a commencé avec style, avec un invité stellaire. Sergio Dalma est apparu sur scène car il a été chargé de faire triompher El Monaguillo la nuit avec sa mythique “Galilée”. Le chanteur a fait très confiance à l’humoriste: “Ce soir, nous avons gagné“Et il n’en a pas été ainsi, mais ce fut l’une des meilleures performances d’El Monaguillo dans ce qui a été l’édition.

L’invité de la soirée était Víctor Palmero, devenu C. Tangana et, bien sûr, a fait inviter le président à participer à la prochaine édition. Avant d’écouter à nouveau Gemeliers chanter pour Pablo Alborán, les candidats ont affronté le bouton redouté. David Civera, Demi Lovato et Lola Indigo sont quelques-uns des artistes que les participants deviendront lors du sixième gala.

– Belinda Washington sera Rosana et chantera avec elle.

– Mario Vaquerizo va être David Civera.

– El Monaguillo jouera Son Goku.

– Rocío Madrid deviendra Bravo.

– Gemeliers sera Jonas Brothers et devra amener un ami.

– Nerea Rodríguez sera Pedrito Fernández.

– María Isabel deviendra Lola Indigo.

– Cristina Ramos sera Demi Lovato.

– Jorge González deviendra Stevie Wonder.

Deux invités VIP

Si cette semaine, c’est Sergio Dalma qui a aidé à répéter El Monaguillo, la prochaine sera Lola Indigo qui a appris à María Isabel comment la devenir sur scène. Le bouton a donné une nouvelle boîte qui n’était pas encore apparue dans cette édition: Original et Copy. Belinda Washington aura la chance d’imiter Rosana et de le faire avec elle à ses côtés.

