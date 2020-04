Liste des émissions de télévision non diffusées sur Netflix, Hulu, Amazon Streaming Services

HISTOIRES CONNEXES

Cette période prolongée d’isolement de soi a donné aux toxicomanes de la télévision l’occasion de revisiter certaines de leurs émissions préférées – ou du moins celles qui se trouvent disponibles. Parce que si les services gratuits et payants offrent une vaste gamme de programmes passés et présents, d’innombrables séries classiques sont introuvables à l’ère du streaming.

Sur les 18 séries scénarisées les mieux notées depuis 1970, seulement la moitié d’entre elles sont facilement disponibles pour se lancer dans leur intégralité: The Cosby Show (sur Amazon Prime), Cheers (sur Amazon Prime, CBS All Access, Hulu et Netflix), CSI: Crime Scene Investigation (sur Hulu), Dallas (gratuit sur IMDbTV), Desperate Housewives (sur Hulu et IMDb TV), ER (sur Hulu), NCIS (sur CBS All Access), Roseanne (sur Amazon Prime, sans compter le récent renouveau saison) et Seinfeld (sur Hulu). Deux autres seront disponibles dans les prochaines semaines: The Big Bang Theory and Friends (sur HBO Max, qui sortira en mai).

Cela laisse sept programmes bien-aimés, dont deux – All In the Family (sur Crackle) et Happy Days (sur CBS All Access) – n’ont que certains épisodes disponibles, et cinq d’entre eux – Dynasty (1981), Home Improvement, Laverne & Shirley , Marcus Welby MD et Three’s Company – ne sont pas disponibles du tout.

Et ça ne fait que rayer la surface. Qu’en est-il des autres drames bien-aimés (tels que Chicago Hope, The Fugitive, Homicide: Life on the Street, Northern Exposure, Once and Again et thirtysomething) et des sitcoms (Gilligan’s Island, The Honeymooners, The Love Boat, Mork & Mindy, Soap, WKRP à Cincinnati et la plupart du catalogue Norman Lear) qui n’a pas nécessairement atteint le n ° 1? Ou d’anciens épisodes de votre feuilleton préféré (comme All My Children ou One Life to Live) ou des séries de variétés / croquis (comme Kids in the Hall, MADtv et SCTV)?

MIA comprend également une myriade de classiques cultes (comme Ed, Frank’s Place et The Days and Nights of Molly Dodd) et des trésors uniques (comme Freaks and Geeks, Undeclared and Wonderfalls), ainsi que plusieurs comédies à ne pas manquer. (comme Suddenly Susan et Veronica’s Closet).

Les exemples ci-dessus ne représentent qu’un petit échantillon de séries télévisées sans aucune empreinte numérique – et c’est là que vous intervenez! Y a-t-il un spectacle que vous vouliez binge ces dernières semaines, mais tout simplement pas? Frappez les commentaires et dites-nous quelle – et une seule – série que vous souhaitez le plus était disponible pour le streaming.