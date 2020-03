Liste des films en début de VOD – / Film

Comme le coronavirus (COVID-19) la pandémie se développe et de plus en plus d’entreprises et de cinémas ferment, les studios hollywoodiens n’ont plus nulle part où abandonner leurs sorties en salles. Alors que certains studios ont choisi de retarder leurs plus grands longs métrages jusqu’au passage de la pire pandémie, quelques studios ont décidé de briser la monotonie de l’auto-isolement de chacun (et d’aider à divertir quelques enfants) en diffusant leurs films en salles sur des plateformes numériques dès le début. La plupart des films peuvent être achetés numériquement environ 74 jours après leur arrivée dans les salles, mais les studios brisent cette tradition en sortant leurs films en VOD quelques semaines seulement, voire le même jour, pour les débuts en salles.

Voici une liste en cours des films qui ont été ou seront sortis tôt.

Pour la location ou l’achat numérique

Trolls World Tour – 10 avril



Universal a changé le jeu en annonçant la sortie du jour et de la date de Trolls World Tour, qui devait à l’origine ne sortir que dans les salles le 10 avril. Mais plus tôt cette semaine, le studio a annoncé que Trolls World Tour serait disponible sur demande sur le même jour, il sort en salles.

Je crois toujours – 27 mars

Le drame basé sur la foi de Lionsgate, basé sur la vie réelle de la star de la musique chrétienne Jeremy Camp et la lutte de son épouse contre le cancer, sortira la vidéo à la demande le 27 mars, selon Exhibitor Relations. C’est le début de la VOD juste deux semaines après sa sortie en salles le 13 mars, alors qu’il était l’un des rares films à sortir du week-end historiquement bas au box-office.

Oiseaux de proie – 24 mars

Dans ce qui semblait presque être une réponse aux annonces de VOD d’Universal (ou du moins à l’enthousiasme de la réalisatrice Cathy Yan pour le déménagement), Warner Bros.a annoncé que Birds of Prey sera disponible à l’achat numérique le 24 mars, pour 19,99 $ à acheter sur des plateformes telles comme Amazon, FandangoNOW, iTunes, PlayStation, Vudu, Xbox et autres. Le film sera disponible à la location le 7 avril sur les services de vidéo à la demande des fournisseurs de câble et de satellite, et sur certaines consoles de jeux. Cela signifie que Birds of Prey ne sera disponible que 46 jours après sa première sortie en salles le 7 février.

Just Mercy – 24 mars

Le même jour que l’annonce de Birds of Prey, Warner Bros.a mis à disposition numériquement le drame juridique Michael B. Jordan et Jamie Foxx Just Mercy – bien plus tôt que prévu pour le drame de l’histoire vraie sorti le 25 décembre. Cependant, si vous ‘attend de louer le film numérique en VOD, il sera disponible à partir du 24 mars.

The Gentlemen – 24 mars

Fandango a rapporté que le câpre du crime dirigé par Guy Ritchie serait disponible à l’achat numérique le 24 mars aux côtés de Birds of Prey. The Gentlemen sera disponible 60 jours après sa sortie en salles le 24 janvier.

Le chemin du retour – 24 mars

Quelques jours après l’annonce par Warner Bros de la sortie numérique surprise de Birds of Prey, le studio a programmé le 24 mars les débuts numériques du drame sportif inspirant Ben Affleck, soit un peu plus de trois semaines après la sortie de The Way Back en salles le 6 mars. Le film sera disponible en VOD aux États-Unis et au Canada.

Bloodshot – 24 mars

Moins de deux semaines après sa sortie en salles, Bloodshot de Vin Diesel sera disponible à l’achat numérique à partir du 24 mars. C’est moins d’un délai de deux semaines pour Sony, ce qui est presque inconnu. Mais il est prévu après le week-end au box-office désastreux auquel Bloodshot s’est ouvert, bien qu’il soit apparemment le dernier film à sortir en salles.

Saint Frances – 21 mars

Les films indépendants entrent également dans les sorties numériques, avec Oscilloscope participant à un partage des bénéfices avec un cinéma / perture (un théâtre d’art et d’essai indépendant à Winston-Salem, Caroline du Nord) pour Saint Frances, qui suit une nounou (Kelly O ‘) Sullivan) qui se lie d’amitié avec l’enfant de 6 ans qu’elle a embauché pour regarder. Contrairement aux autres versions majeures, Saint Frances ne sera pas disponible sur vos plates-formes numériques habituelles, mais vous pouvez aller ici pour payer 11,50 $ pour un lien privé pour le regarder.

En avant – Le 20 mars

Dans l’un des revirements théâtraux-numériques les plus rapides, Disney a annoncé que le film d’animation Pixar Onward serait disponible à l’achat numérique pour 19,99 $ le 20 mars à 17 h. PST / 20 h EST. La sortie numérique de l’aventure fantastique animée intervient seulement deux semaines après sa sortie en salles le 6 mars.

The Invisible Man – 20 mars

Parallèlement à son changement révolutionnaire annoncé pour la sortie du jour et de la date de Trolls World Tour, Universal a annoncé que le film d’horreur mettant en vedette Elisabeth Moss The Invisible Man serait disponible pour «une période de location de 48 heures au prix de détail suggéré de 19,99 $ aux États-Unis et le prix équivalent sur les marchés internationaux »le 20 mars. Le film, réalisé par Leigh Whannel, ne sortira en VOD que trois semaines après sa première en salles le 28 février.

Emma. – Le 20 mars

Le morceau de période Focus Features, qui tombe sous Universal, sera également disponible pour la «période de location de 48 heures à un prix de détail suggéré de 19,99 $ aux États-Unis et le prix équivalent sur les marchés internationaux» le 20 mars. Anya Taylor-Joy stars dans l’adaptation de Jane Austen réalisée par Autumn de Wilde, qui a initialement frappé des salles limitées le 21 février – faisant ses débuts en VOD également seulement trois semaines plus tard.

La chasse – 20 mars

Universal’s The Hunt a la fenêtre la plus courte entre ses débuts en salles et sa sortie en VOD: seulement 7 jours après sa sortie le 13 mars. Comme les deux films précédents, le thriller controversé de Craig Zobel sera disponible pour la «période de location de 48 heures à un prix de détail suggéré de 19,99 $ aux États-Unis et le prix équivalent sur les marchés internationaux».

Star Wars: The Rise of Skywalker – 13 mars

Star Wars: The Rise of Skywalker a été mis en vente numériquement sur iTunes et Vudu le 13 mars – quatre jours avant sa sortie prévue sur les plateformes numériques le 17 mars.

En streaming

En avant – 3 avril

Dans la deuxième partie de son annonce surprise, Disney a annoncé que la première sortie en VOD d’Onward serait suivie deux semaines plus tard par ses débuts Disney +. Onward sera disponible pour regarder sur le service de streaming appartenant à Disney le 3 avril, quatre semaines sans précédent après sa sortie en salles.

Les tourtereaux – 3 avril

La sortie en salles des Lovebirds a été durement touchée par le coronavirus – d’abord la première mondiale de la comédie mettant en vedette Kumail Nanjiani et Issa Rae au festival du film South by Southwest a été annulée, puis retirée de sa date de sortie le 3 avril par Paramount Pictures. Mais maintenant, les Lovebirds seront disponibles pour tous les abonnés Netflix à sa date de sortie en salles originale, le 3 avril. Ce n’est pas la première fois que Paramount réussit cette astuce avec sa sortie en salles, abandonnant The Cloverfield Paradox sur Netflix en 2018.

Frozen 2 – 15 mars

Frozen 2 est arrivé sur Disney + tôt le 15 mars, trois mois avant que la suite musicale animée ne soit arrivée autrement sur le service de streaming. Dans un communiqué de presse, le studio a déclaré qu’il voulait donner aux familles «du plaisir et de la joie pendant cette période difficile». Pour les nombreuses familles qui doivent s’occuper des enfants qui s’ennuient à la maison, c’est probablement une aubaine.

Big Time Adolescence – 13 mars

Le drame Pete Davidson qui a reçu un accueil positif au Sundance Film Festival de l’année dernière est sorti en salles le 13 mars et devait initialement commencer à diffuser sur Hulu le 20 mars. Mais Big Time Adolescence a soudainement fait ses débuts sur Hulu le même jour de sa sortie en salles, une semaine plus tôt que prévu.

