Liste des gagnants des Goya 2020 Awards

* En préparation

Début décembre, la liste des nominés a été annoncée lors de la 34e édition des Goya Awards. Un gala qui se déroule dans la ville de Malaga, en particulier dans le Palais des Sports José María Martín, le samedi soir 25 janvier, avec le couple d’humoristes formé par Andreu Buenafuente et Silvia Abril comme maîtres de cérémonie pour la deuxième année consécutive.

Silvia Abril et Andreu Buenafuente, maîtres de la cérémonie des Goya Awards 2020

“Qu’après tant d’années, faire confiance à quelqu’un pour présenter le gala le plus important est un honneur. Et, si au-dessus, je le fais avec la meilleure bande dessinée d’Espagne, l’émotion devient plaisir, confort et complicité”, a-t-il déclaré. le présentateur de «Late Motiv» après avoir appris que lui et Silvia Abril présenteraient à nouveau le gala de Goya. “L’esprit reste le même: essayez de faire une cérémonie amusante, agréable, longue, très longue et, surtout, les gens du cinéma et ceux à la maison en profitent”, A déclaré April, reconnaissant de la confiance de l’Académie.

Comme d’habitude, le gala, en plus d’avoir le film comme protagoniste, vous aurez également votre espace pour la musique. Amaia, lauréate de ‘OT 2017’, participera à nouveau pour la deuxième année consécutive, cette fois pour jouer avec Celia Flores, la plus jeune fille de Pepa Flores, mieux connue sous le nom de Marisol, à qui l’Académie a décerné le Goya de Honor lors de l’édition 2020 des prix. Ils sont également rejoints par Antonio Banderas, qui en plus d’être nominé pour son rôle principal dans “Pain and Glory”, sera impliqué dans un fragment du classique de Broadway “A Chorus Line”; Ana Mena, Rayden et Londres Jamie Collum.

Les gagnants de l’édition

Le retour dans les salles des grands réalisateurs Pedro Almodóvar et Alejandro Amenábar s’est déroulé avec style 16 nominations pour “Pain and glory”, et 17 pour “Tant que la guerre dure”. Deux productions espagnoles de grand poids l’année dernière, qu’il a suivies de très près, “La tranchée infinie”, réalisé par José María Goenaga, Jon Garaño et Aitor Arregi, avec un total de 15 nominations.

Quant à l’investissement dans la télévision, RTVE a de nouveau pris les devants avec un total de 66 productions ou participants nominés, tandis que Movistar + a été reconnu avec 54 nominations. Les deux sont suivis par Netflix, avec un total de 37 candidatures pour leur participation à “The Infinite Trench”, “The Hole” et “Pain and Glory”, qui sont rejoints par des productions originales à succès telles que “Seventeen” ou “Klaus”, qui totalisent jusqu’à trois nominations. Une liste rejointe par d’autres télévisions telles que ETB (27 nominations), RTVA Canal Sur (21), Telemadrid (huit), TVG (sept), TV3 (quatre), À Punt, (deux) et Aragón et Mediaset España, Avec une seule candidature.

Meilleur film

– “Douleur et gloire”

– “Weathering”

– “La tranchée infinie”

– “Ce qui brûle”

– “Tant que la guerre dure”

Meilleure réalisation

– Pedro Almodóvar (“Douleur et gloire”)

– Aitor Arregui, Jon Garaño et Jose Mari Goenaga (“La tranchée infinie”)

– Oliver Laxe (“Ce qui brûle”)

– Alejandro Amenábar (“Tant que la guerre dure”)

Meilleur nouveau réalisateur

– Salvador Simó (“Buñuel dans le labyrinthe des tortues”)

– Galder Gaztelu-Urrutia (“Le trou”)

– Belén Funes (“La fille d’un voleur”)

– Aritz Moreno (“Avantages de voyager en train”)

Meilleure actrice principale

– Penelope Cruz (“Douleur et gloire”)

– Greta Fernández (“La fille d’un voleur”)

– Belén Cuesta (“La tranchée infinie”)

– Marta Nieto (“Mère”)

Meilleur acteur principal

– Antonio Banderas (“Douleur et gloire”)

– Antonio de la Torre (“La tranchée infinie”)

– Karra Elejalde (“Tant que la guerre dure”)

– Luis Tosar (“Qui tue le fer”)

Meilleure actrice dans un second rôle

– Mona Martínez (“Au revoir”)

– Natalia de Molina (“Au revoir”)

– Julieta Serrano (“Douleur et gloire”)

– Nathalie Poza (“Tant que la guerre dure”)

Meilleur acteur dans un second rôle

– Asier Etxeandía (“Douleur et gloire”)

– Leonardo Sbaraglia (“Douleur et gloire”)

– Luis Callejo (“Extérieur”)

– Eduard Fernández (“Tant que la guerre dure”)

Meilleure révélation d’actrice

– Pilar Gómez (“Au revoir”)

– Carmen Arrufat (“L’innocence”)

– Benedicta Sánchez (“Ce qui brûle”) (GAGNANT)

– Ainhoa ​​Santamaría (“Tant que la guerre dure”)

Meilleur acteur de révélation

– Nacho Sánchez (“Dix-sept”)

– Vicente Vergara (“La tranchée infinie”)

– Santi Prego (“Tant que la guerre dure”)

– Enric Auquer (“Qui tue le fer”)

Meilleur scénario original

– Pedro Almodóvar (“Douleur et gloire”)

– David Desola et Pedro Rivero (“Le trou”)

– Jose Mari Goenaga et Luiso Berdejo (“La tranchée infinie”)

– Alejandro Amenábar et Alejandro Hernández (“Tant que la guerre dure”)

Meilleur scénario adapté

– Eligio Montero et Salvador Simó (“Buñuel dans le labyrinthe des tortues”)

– Benito Zambrano, Daniel Remón et Pablo Remón (“Outdoor”) (GAGNANT)

– Isabel Peña et Rodrigo Sorogoyen (“Mère”)

– Javier Gullón (“Avantages de voyager en train”)

Meilleure gestion de la production

– “Douleur et gloire”

– “Weathering”

– “La tranchée infinie”

– “Tant que la guerre dure”

Meilleur directeur de la photographie

– “Douleur et gloire”

– “La tranchée infinie”

– “Ce qui brûle”

– “Tant que la guerre dure”

Meilleur assemblage

– “Douleur et gloire” (GAGNANT)

– “La tranchée infinie”

– “Mère”

– “Tant que la guerre dure”

Meilleure direction artistique

– “Douleur et gloire”

– “La tranchée infinie”

– “Tant que la guerre dure” (GAGNANT)

– “Avantages de voyager en train”

Meilleure conception de costumes

– “Douleur et gloire”

– “La tranchée infinie”

– “Tant que la guerre dure”

– “Paradise Hills”

Meilleur maquillage et coiffure

– “Douleur et gloire”

– “La tranchée infinie”

– “Tant que la guerre dure”

– “Avantages de voyager en train”

Meilleur son

– “Douleur et gloire”

– “La tranchée infinie”

– “Tant que la guerre dure”

– “Qui tue le fer”

Meilleurs effets spéciaux

– “Le trou”

– “La tranchée infinie”

– “Tant que la guerre dure”

– “Perdre l’Orient”

Meilleure musique originale

– “Buñuel dans le labyrinthe des tortues”

– “Douleur et gloire” (GAGNANT)

– “La tranchée infinie”

– “Tant que la guerre dure”

Meilleure chanson originale

– “Outdoor” (GAGNANT)

– “Klaus”

– “L’innocence”

– “La nuit des deux lunes”

Meilleur film d’animation

– “Buñuel dans le labyrinthe des tortues”

– “Elcano et Magellan: le premier tour du monde”

– “Klaus”

Meilleur film documentaire

– “Ara Malikian: une vie entre les cordes”

– “(Aute) portrait”

– “Le tableau”

– “Histoires de notre cinéma”

Meilleur film latino-américain

– “Spider” (Chili)

– “L’éveil des fourmis” (Costa Rica)

– “L’Odyssée des Giles” (Argentine)

– “Singes” (Colombie)

Meilleur film européen

– “Border” (Suède)

– “Les misérables” (France)

– “Portrait d’une femme en feu” (France)

– “Hier” (Royaume-Uni)

Meilleur court métrage de fiction

– “Le nageur”

– “Étranger”

– “Maras”

– “Suc de Síndria”

– “Xiao Xian”

Meilleur court métrage documentaire

– “2001 clignote dans le noir”

– “L’enfer”

– “Le rêve européen: la Serbie”

– “Notre vie d’enfants réfugiés en Europe”

Meilleur court métrage d’animation

– “L’arbre des âmes perdues”

– “Homomaquia”

– “Madrid 2120”

– “Die”

Goya d’honneur

Pepa Flores, Marisol

.