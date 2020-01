Liste des gagnants des Prix de la Guilde des producteurs 2020!

ComingSoon.net a assisté ce soir aux 2020 Producers Guild Awards, où la PGA a dévoilé les meilleurs films et productions télévisuelles de l’année au Hollywood Palladium. Découvrez tous les gagnants ci-dessous et cliquez ici pour voir toutes les célébrités du tapis rouge et les faits saillants de la cérémonie sur notre compte Twitter!

CONNEXES: La liste complète des nominations aux 92e Oscars

Voici tous les gagnants…

Prix ​​Darryl F. Zanuck pour le producteur exceptionnel de films cinématographiques

1917 (Universel)

Producteurs: Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne ‐ Ann Tenggren, Callum McDougall

Producteur exceptionnel de films de cinéma d’animation

Toy Story 4 (Disney / Pixar)

Producteurs: Mark Nielsen, Jonas Rivera

Producteur exceptionnel de documentaires cinématographiques

Apollo 11 (Néon)

Prix ​​Norman Felton pour le producteur exceptionnel de télévision épisodique – Drame

Succession (Saison 2)

Producteurs: Jesse Armstrong, Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Mark Mylod, Jane Tranter, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Georgia Pritchett, Will Tracy, Jonathan Glatzer, Dara Schnapper, Gabrielle Mahon

Prix ​​Danny Thomas du meilleur producteur de télévision épisodique – Comédie

Sac à puces (Saison 2)

Producteurs: Phoebe Waller ‐ Bridge, Harry Bradbeer, Lydia Hampson, Harry Williams, Jack Williams, Joe Lewis, Sarah Hammond

Prix ​​David L. Wolper pour le producteur exceptionnel de télévision en série limitée

Tchernobyl (HBO)

Producteurs: Craig Mazin, Carolyn Strauss, Jane Featherstone, Johan Renck, Chris Fry, Sanne Wohlenberg

Producteur exceptionnel de films télévisés ou en streaming

Apollo: Missions sur la Lune (National Geographic)

Producteur par excellence de la télévision non-fictionnelle

Quitter Neverland (HBO)

Producteur: Dan Reed

Producteur exceptionnel de divertissement en direct et de télévision télévisée

La semaine dernière ce soir avec John Oliver (Saison 6; HBO)

Producteur exceptionnel de télévision de jeux et de compétition

Course de dragsters de RuPaul (Saison 11; VH1)

Producteurs: Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell, Mandy Salangsang, RuPaul Charles, Steven Corfe, Bruce McCoy, Michele Mills, Jacqueline Wilson, Thairin Smothers, John Polly, Michelle Visage, Jen Passovoy

Programme sportif exceptionnel

Quel est mon nom: Muhammad Ali

Programme pour enfants exceptionnels

Rue de Sesame (Saison 49)

Programme abrégé exceptionnel

Comédiens dans les voitures, prendre un café (Saison 11)

Le prix de l’innovation PGA

Vader Immortal: une série Star Wars VR – Épisode I

PRIX HONORAIRES

Prix ​​d’étape

Ted Sarandos

Prix ​​d’excellence Norman Lear en télévision

Marta Kauffman

Prix ​​visionnaire

Octavia Spencer

Prix ​​Stanley Kramer

Bombe

Prix ​​David O. Selznick

Plan B (Jeremy Kleiner, Dede Gardner, Brad Pitt)

Prix ​​Charles FitzSimons

Mari Jo Winkler