La saison des récompenses a atteint l’un de ses sommets avec la remise des SAG Awards, les récompenses décernées par l’Actors Guild. Le gala, qui s’est tenu au Shrine Auditorium à Los Angeles, a servi à distribuer neuf prix dans la section télévision, dans laquelle Amazon s’est imposé comme le grand gagnant, faisant de la comédie son point fort.

Luke Kirby dans ‘La merveilleuse Mme Maisel’

La plateforme de streaming du géant du commerce a dominé les catégories comiques grâce à “The Marvellous Mrs. Maisel”, qui a remporté le prix du meilleur casting et du meilleur acteur (Tony Shalhoub), et “Fleabag”, qui continue d’être imparable dans sa collection de récompenses, et cette fois il prend la meilleure actrice pour son protagoniste et créateur, Phoebe Waller-Bridge.

Dans les catégories dramatiques, ‘The Crown’ recueille la reconnaissance du meilleur casting, tandis que Jennifer Aniston obtient la première grande victoire pour Apple TV + pour son rôle dans ‘The Morning Show’ et Peter Dinklage obtient enfin son premier SAG Award en solo pour avoir donné vie à Tyrion Lannister dans ‘Game of Thrones’. Enfin, ‘Fosse / Verdon’ joue dans une double victoire dans le domaine de la mini-série, alors que Sam Rockwell et Michelle Williams se partagent des prix pour la fiction FX.

Liste des gagnants des SAG Awards 2020

Meilleur casting d’une série comique

«Barry»

«Fleabag»

«La méthode Kominsky»

«La merveilleuse Mme Maisel»

«Schitt’s Creek»

Meilleur casting d’une série dramatique

«Big Little Lies»

«La Couronne»

‘Game of Thrones’

«Le conte de la servante»

«Stranger Things»

Meilleur acteur dans une série comique

Alan Arkin («La méthode Kominsky»)

Michael Douglas («La méthode Kominsky»)

Bill Hader («Barry»)

Andrew Scott («Fleabag»)

Tony Shalhoub («La merveilleuse Mme Maisel»)

Meilleure actrice dans une série comique

Christina Applegate (‘Dead to Me’)

Alex Borstein («La merveilleuse Mme Maisel»)

Rachel Brosnahan (‘La merveilleuse Mme Maisel’)

Catherine O’Hara («Schitt’s Creek»)

Phoebe Waller-Bridge («Fleabag»)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown («C’est nous»)

Steve Carell («The Morning Show»)

Billy Crudup (‘The Morning Show’)

Peter Dinklage («Game of Thrones»)

David Harbour («Stranger Things»)

Meilleure actrice dans une série dramatique

Jennifer Aniston (‘The Morning Show’)

Helena Bonham Carter («La Couronne»)

Olivia Colman («La Couronne»)

Jodie Eat (‘Killing Eve’)

Elisabeth Moss («Le conte de la servante»)

Meilleur acteur dans un téléfilm / mini-série

Mahershala Ali (‘True Detective’)

Russell Crowe («La voix la plus forte»)

Jared Harris («Tchernobyl»)

Jharrel Jerome (‘Voici comment ils nous voient’)

Sam Rockwell («Fosse / Verdon»)

Meilleure actrice d’un téléfilm / mini-série

Patricia Arquette («La loi»)

Toni Collette («Croyez-moi»)

Joey King («La loi»)

Emily Watson («Tchernobyl»)

Michelle Williams («Fosse / Verdon»)

Meilleure équipe de spécialistes dans une série comique ou dramatique

‘Game of Thrones’

«GLOW»

«Stranger Things»

«The Walking Dead»

‘Watchmen’

