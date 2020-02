Liste des gagnants d’Oscar 2020

* En constante mise à jour

Le monde du cinéma a revêtu ses plus beaux vêtements et est maintenant prêt à se rendre aux Oscars, l’événement reine des prix. La 92e édition se tient à nouveau au Dolby Theatre de Los Angeles, où les célébrités les plus représentatives de la cinématographie ont disparu. Pendant la nuit, les prix divisés en 24 catégories seront distribués jusqu’à ce qu’ils sachent qui se tient avec le grand triomphe: devenir le meilleur film de l’année.

Oscar 2020

“Joker” commence comme le grand favori de la nuit pour récolter 11 possibilités de collectionner la précieuse statuette. Ils sont suivis de près avec 10 nominations “The Irish”, “1917” et “Il était une fois à … Hollywood”. Mais cette édition Il a également une saveur espagnole, et est que “Pain and glory” est parmi les cinq nominés pour le meilleur film non anglophone et Antonio Banderas a le potentiel pour devenir le meilleur acteur grâce au film de Pedro Almodóvar. En outre, “Klaus” est parmi les favoris pour remporter le prix du meilleur film d’animation après avoir balayé Annie.

Liste des candidats

Meilleur film

– “Le Mans ’66”

– “Les Irlandais”

– “Jojo Rabbit”

– “Joker”

– “Petites femmes”

– “Histoire d’un mariage”

– “1917”

– “Il était une fois à … Hollywood”

– “Parasites”

Meilleure actrice

– Cynthia Erivo – “Harriet”

– Scarlett Johansson – “L’histoire d’un mariage”

– Saoirse Ronan – “Petites femmes”

– Charlize Theron – “Le scandale (Bombshell)”

– Renée Zellweger – “Judy”

Meilleur acteur

– Antonio Banderas – “Douleur et gloire”

– Leonardo DiCaprio – “Il était une fois à … Hollywood”

– Adam Driver – ‘Histoire d’un mariage’

– Joaquin Phoenix – “Joker”

– Jonathan Pryce – “Les deux pommes de terre”

Meilleure actrice dans un second rôle

– Kathy Bates – “Richard Jewell”

– Laura Dern – “Histoire d’un mariage”

– Scarlett Johansson – “Jojo Rabbit”

– Florence Pugh – “Petites femmes”

– Margot Robbie – “Le scandale (Bombshell)”

Meilleur acteur dans un second rôle

– Tom Hanks – “Un ami extraordinaire”

– Anthony Hopkins – “Les deux pommes de terre”

– Al Pacino – “Les Irlandais”

– Joe Pesci – “Les Irlandais”

– Brad Pitt – “Il était une fois à … Hollywood”

Meilleure adresse

– Martin Scorsese – “Les Irlandais”

– Tod Phillips – “Joker”

– Sam Mendes – “1917”

– Quentin Tarantino – “Il était une fois à … Hollywood”

– Bong Joon-ho – “Parasites”

Meilleur scénario original

– “Dagues dans le dos”

– “Histoire d’un mariage”

– “1917”

– “Il était une fois à … Hollywood”

– “Parasites”

Meilleur scénario adapté

– “Les Irlandais”

– “Jojo Rabbit”

– “Joker”

– “Petites femmes”

– “Les deux pommes de terre”

Meilleure photographie

– “Les Irlandais”

– “Joker”

– “Le phare”

– “1917”

– “Il était une fois à … Hollywood”

Meilleur montage

– “Le Mans ’66”

– “Les Irlandais”

– “Jojo Rabbit”

– “Joker”

– “Parasites”

Meilleur design de production

– “Les Irlandais”

– “Jojo Rabbit”

– “1917”

– “Il était une fois à … Hollywood”

– “Parasites”

Meilleurs costumes

– “Les Irlandais”

– “Jojo Rabbit”

– “Joker”

– “Petites femmes”

– “Il était une fois à … Hollywood”

Meilleur maquillage et coiffeur

– “Le scandale (Bombshell)”

– “Joker”

– “Judy”

– “Maléfique: maître du mal”

– “1917”

De meilleurs effets visuels

– “Avengers: Endgame”

– “Les Irlandais”

– “Le roi Lion”

– “1917”

– “Star Wars: The Rise of Skywalker”

Meilleur montage sonore

– “Le Mans ’66”

– “Joker”

– “1917”

– “Il était une fois à … Hollywood”

– “Star Wars: The Rise of Skywalker”

Meilleur mixage sonore

– “Ad Astra: vers les étoiles”

– “Le Mans ’66”

– “Joker”

– “1917”

– “Il était une fois à … Hollywood”

Meilleure bande originale

– “Joker”

– “Petites femmes”

– “Histoire d’un mariage”

– “1917”

– “Star Wars: The Rise of Skywalker”

Meilleure chanson originale

– “Je ne peux pas te laisser te jeter” – “Toy Story 4”

– “(I’m Gonna) Love Me Again” – “Rocketman”

– “Je suis avec toi” – “Beyond Hope”

– “Dans l’inconnu” – “Frozen 2”

– “Debout” – “Harriet”

Meilleur film d’animation

– “Comment entraîner votre dragon 3”

– “Où est mon corps?”

– “Klaus”

– “M. Link: l’origine perdue”

– “Toy Story 4”

Meilleur film non anglophone

– “Corpus Christi”

– “Honeyland”

– “Les Misérables”

– “Douleur et gloire”

– “Parasites”

Meilleur documentaire

– “American Factory”

– “La Grotte”

– “La démocratie en danger”

– “Pour Sama”

– “Honeyland”

Meilleur court métrage de fiction

– “Confrérie”

– “Nefta Football Club”

– “La fenêtre du voisin”

– “Saria”

– “Une soeur”

Meilleur court métrage d’animation

– “Scera (fille)”

– “Hair Love”

– “Kitbull”

– “Mémorable”

– “Soeur”

Meilleur court métrage documentaire

– “En l’absence”

– “Apprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerre (si vous êtes une fille)”

– “La vie me dépasse”

– “St. Louis Superman”

– “Walk Run Cha-Cha”

