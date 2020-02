Liste du gala spécial du 30e anniversaire d’Antena 3

Belinda Washington a remporté le septième gala de la huitième édition de «Votre visage me sonne». Après six représentations de l’actrice, qui n’a pas réussi à conquérir le jury ou le public ou à grimper de la sixième position de la nuit, a surpris toutes les personnes présentes et les spectateurs avec son imitation de Tones & I et ses vingt mille fois répété “Dance Monkey”.

María Isabel passe par le bouton ‘Ton visage me sonne’

Grâce à son numéro, l’interprète a réussi à occuper la première place de la nuit et a pris trois mille euros. Avant de chanter à nouveau devant tout le monde, grâce au plein de juges du jury et du public, tous les candidats sont passés par le bouton. Cette fois, ce ne sera pas comme les précédents. Et, lorsque tous les concurrents se sont alignés derrière le bouton, Manel Fuentes a été chargée de vous rappeler que nous sommes face au trentième anniversaire d’Antena 3.

Pour cette raison, il s’est produit ce qui suit: que le levier allait surprendre tout le monde, sous forme de programmes, de séries ou d’hommages et de performances de stars dont on se souvient encore de l’histoire de la chaîne. Formats comme «El hormiguero», «Pasión de gavilanes», «Surprise, surprise» ou «Un pas en avant» sont quelques-uns des formats qui seront présents la semaine prochaine.

– Belinda Washington fera un certain nombre de «surprise, surprise».

– Mario Vaquerizo va honorer «De toi à toi».

– Le Monaguillo recréera quelque chose qui s’est passé dans «El hormiguero».

– Rocío Madrid fera revivre «Compañeros».

– Gemeliers imitera une performance de «Un pas en avant».

– Nerea Rodríguez interprétera «Hermida’s Night».

– María Isabel honorera «Pasión de Gavilanes».

– Cristina Ramos fera le «Hommage à Lola Flores».

– Jorge González sera «Je suis Betty, la laide».

Invités spéciaux lors d’une nuit magique

Comme le programme a été annoncé jeudi 20 février dernier, les célébrations pour avoir servi trois décennies sur le petit écran ne sont pas terminées. En plus de dédier la livraison le vendredi 28 février aux concurrents de l’édition pour rendre hommage à Antena 3, le gala mettra en vedette des invités spéciaux. Et nous en connaissons déjà un: Juan Antonio Baptista sera présent au spectacle de María Isabel comme Rosario Montes dans «Pasión de Gavilanes».

