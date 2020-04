Listez la LNBP 2020 Gamer Cup

Mexico,- L’initiative proposée par Abejas de León et le LNBP pour la réalisation d’un tournoi de basket virtuel est une réalité, la Gamer Cup-Liga Sisnova LNBP 2020 se jouera durant les mois d’avril et mai de cette année dans le jeu vidéo NBA2K2020 du Console Play Station 4.

Cela peut vous intéresser La NFL annonce des changements pour les séries éliminatoires

COUPE GAMER 2020

DÉBUT LE 9 AVRIL 2020

LA LIGUE JOUE DE LA MAISON

# QuédateEnCasa @LNBPoficial # Temporada2020 #EsteEsMiJuego @moltenmex @liningmx #sisnova @NewEraMx pic.twitter.com/Ou9zSdezRp

– Liga Sisnova LNBP (@LNBPoficial) 30 mars 2020

Les équipes de Soles de Mexicali, Panteras de Aguascalientes, Santos de San Luis, Fuerza Regia de Monterrey, Capitaines de Mexico, Leñadores de Durango, Astros de Jalisco, Dorados de Chihuahua, Aguacateros de Michoacán, Libertadores participeront à la compétition de distance. de Querétaro, León Bees et Road Runners de Ciudad Victoria et Hurricanes de Tampico.

COUPE GAMER 2020

LA LIGUE JOUE DE LA MAISON # QuédateEnCasa @LNBPoficial # Temporada2020 #EsteEsMiJuego @moltenmex @liningmx #sisnova @NewEraMx pic.twitter.com/YNk56jeD8f

– Liga Sisnova LNBP (@LNBPoficial) 30 mars 2020

Le premier jour du 9 avril

La compétition se déroulera en “round robin”, tous contre tous en 13 jours, le système de points sera de 3 points pour la victoire, 1 pour la défaite et 0 point pour ne pas présenter de compétiteur; Les 4 meilleures équipes du tournoi se qualifieront pour la demi-finale et plus tard pour la finale de l’épreuve, en cas d’égalité, les principaux critères de départage seront les points pour et contre.

| Combien de nos fans aimeraient participer à # GamerCup2020? !

Bientôt dans nos réseaux, vous pouvez trouver tous les détails tels que le calendrier, les heures, comment participer et rivaux. # QuédateEnCasa #TodosSomosFuerza @LNBPoficial pic.twitter.com/feZLwatuEP

– Royal Force (@Fuerza_Regia) 31 mars 2020

Les équipes annonceront préalablement à leur représentant qu’elles peuvent être un joueur de leur équipe, fan ou manager.

COUPE GAMER 2020

LA LIGUE JOUE DE LA MAISON # QuédateEnCasa @LNBPoficial # Temporada2020 #EsteEsMiJuego @moltenmex @liningmx #sisnova @NewEraMx pic.twitter.com/YNk56jeD8f

– Liga Sisnova LNBP (@LNBPoficial) 30 mars 2020

HLG

Vous ne pouvez pas manquer Jorge “Bronco” Cantú demande de ne pas quitter la maison

Seven24.mx

Le post List the Gamer Cup LNBP 2020 est apparu en premier sur Siete24.