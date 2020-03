L’Italie commence à voir le jour: la courbe des nouvelles infections diminue

L’Italie peut commencer à s’améliorer

Après la Chine, l’Italie est le deuxième pays avec le plus grand nombre d’infection et de décès par le coronavirus. Jusqu’à présent, plus de 60 000 personnes infectées et 6 000 morts ont été enregistrées. La Russie a déjà envoyé 14 avions de ses forces aériennes avec des experts médicaux et du matériel pour aider à combattre la maladie.

Après plusieurs jours de scénarios sombres, l’Italie constate lentement que ses chiffres commencent à baisser.

Ces derniers jours, le nombre de tests appliqués a augmenté, jusqu’à 93 000 personnes ont été évaluées depuis vendredi dernier. Le nombre de nouveaux cas de contagion a diminué jusqu’à 60%.

Le ministre de la Santé de Lombardie, le lieu le plus touché, a pris la parole lors d’une conférence de presse:

«Nous pouvons dire que c’est le premier jour positif. Ce n’est pas le moment de chanter la victoire, mais on voit enfin une lumière au fond du tunnel. Nous dépassons déjà le pic de la soi-disant courbe de contagion ».

Les cas sont passés de 3 900 dimanche à 3 700 mardi. De plus, son taux national a baissé, avec seulement 5,72% d’infections en plus

Après ces informations, force est de constater que la situation des morts, bien que regrettable, a également baissé. Gallera a annoncé que 601 âmes ont été perdues au cours des dernières 24 heures et contraste avec le chiffre enregistré dimanche de 651 et encore plus élevé samedi avec 800.

Les médecins les plus exposés au virus sont aujourd’hui. Selon une étude réalisée par la Fondation Gimbe sur la base des données de l’Institut supérieur de la santé, environ 4 800 travailleurs ont été infectés au début de la pandémie en Italie. Cela représente près de 9% du total des effectifs enregistrés en Italie. L’institut considère que ce chiffre est réservé, car aucun examen constant n’est effectué sur les personnels hospitaliers.

Aide russe

Vladimir Poutine a envoyé un total de 14 avions de son armée de l’air. Du matériel militaire et médical a voyagé pour combattre la maladie. Il y a près de 100 spécialistes médico-militaires. En outre, il a également envoyé du matériel de désinfection et de diagnostic spécialisé.

Malgré ces chiffres encourageants, la recommandation est maintenue pour les populations en phase 1 de contagion qui ne quittent pas leur domicile ou évitent au maximum les contacts avec l’extérieur.

Sur le continent américain, les principales infections ne font que commencer, et il est recommandé qu’ils tirent les leçons de la situation que l’Europe a connue et maintiennent les mesures que leurs gouvernements ont mises en place. Ensemble, nous pouvons sortir de cette pandémie.

