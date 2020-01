Little Fires Everywhere Teaser avec Kerry Washington, Reese Witherspoon

Teaser Little Fires Everywhere avec Kerry Washington, Reese Witherspoon

Hulu a publié un nouveau Petits feux partout teaser pour leur prochaine adaptation en série limitée avec Reese Witherspoon et Kerry Washington. Le drame sera lancé le 18 mars, et vous pouvez consulter le teaser maintenant dans le lecteur ci-dessous!

D’après le best-seller du Celeste Ng du New York Times du même nom, Petits feux partout suit les destins entrelacés de la famille Richardson parfaite et d’une mère et d’une fille énigmatiques qui bouleversent leur vie. L’histoire explore le poids des secrets, la nature de l’art et de l’identité, l’attraction féroce de la maternité – et le danger de croire que le respect des règles peut éviter le désastre.

La série est dirigée par Reese Witherspoon, lauréate d’un Oscar, en tant qu’Elena et Kerry Washington, nominée aux Golden Globe, en tant que Mia Warren. Il présentera également Rosemarie DeWitt (Linda McCullough), Jade Pettyjohn (Lexie Richardson), Jordan Elsass (Trip Richardson), Gavin Lewis (Moody Richardson), Megan Stott (Izzy Richardson), Lexi Underwood (Pearl Warren), Joshua Jackson (Bill Richardson) et Jesse Williams (Joe Ryan).

Petits feux partout est produit par Hello Sunshine de Reese Witherspoon, Simpson Street de Kerry Washington et ABC Signature Studios. Liz Tigelaar (Vie inattendue, Décontractée) servira de créateur, de showrunner et de producteur exécutif. Witherspoon, Washington, Lauren Levy Neustadter (Hello Sunshine), Pilar Savone (Simpson Street) et Lynn Shelton seront également productrices exécutives.