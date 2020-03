Little Giants a commencé, Galilea Montijo et Juan Pablo Zurita se sont préparés | Instagram

Le spectacle tant attendu “Little Giants” a finalement commencé, bien que le spectacle soit organisé aux États-Unis par les juges Biby Gaytán, Juan Pablo Zurita, María león et Albertano Santa Cruz en compagnie de Galilea Montijo sont prêts à être éclipsés par le talent des participants.

Après que Galilea ait convaincu le jeune Juan Pablo Zurita de participer au concours en tant que juge, il a promis de le faire tant qu’elle sautait sur un parachute.

Montijo est une femme puissante et malgré le fait qu’elle avait probablement très peur, en fait elle a été encouragée à le faire et à se jeter, donc il youtuber a dû tenir sa promesse.

La transmission a commencé ce dimanche mais seulement aux États-Unis, les fans mexicains du programme ont hâte de commencer les enregistrements respectifs dans le pays.

“Je ne peux pas le croire! Être juge à la télévision! Et plus important encore, tenir ma parole. J’espère que vous l’apprécierez autant que moi!”, A écrit Juan Pablo dans un post sur son Instagram.

Bien que l’émission sera diffusée plus tard au Mexique, le beau youtuber a demandé à ses abonnés de bien vouloir enregistrer quelques extraits de l’émission.

Galilea Montijo a toujours été un présentateur de Little Giants USA, et afin d’avoir un juge de première main, il a décidé de relever le défi de Juanpa en échange d’accepter d’être juge dans le concours.

L’animateur du spectacle du matin “Aujourd’hui” Il a accepté le défi et a même subi un évanouissement en tombant dans les airs, c’est pourquoi le youtuber tient maintenant parole.

Juan Pablo Zurita Il a fait ses débuts sur Internet en 2013 avec ses vidéos sur la célèbre application de l’époque, Vine.

Plus tard, il a commencé à publier des blogs et des vidéos de divertissement sur la célèbre plateforme de Youtube, où il compte désormais plus de 10 millions de followers.

