Little Women Review

Évaluation:

7/10

Jeter:

Saoirse Ronan en tant que Jo March

Emma Watson en tant que Meg March

Timothée Chalamet comme Theodore ‘Laurie’ Laurence

Florence Pugh comme Amy March

Eliza Scanlen en tant que Beth March

Laura Dern comme Marmee March

Tracy Letts en tant que Mr. Dashwood

Bob Odenkirk comme M. March

James Norton comme John Brooke

Louis Garrel comme Friedrich Bhaer

Chris Cooper comme Mr. Laurence

Jayne Houdyshell comme Hannah

Meryl Streep en tant que tante March

Réalisé par Greta Gerwig

Sommaire:

«Little Women» est basé sur le roman de 1868 de Louisa May Alcott.

Pendant la guerre civile, le patriarche de la famille March est en guerre tandis que sa femme et ses filles doivent joindre les deux bouts. Ils sont dirigés par leur mère, Marmee, qui leur enseigne la compassion et l'indépendance face à l'adversité. Jo March est une écrivaine en herbe et l'esprit libre des sœurs. Meg aime jouer et aspire à sa propre famille. Amy March se concentre sur la popularité et veut se marier pour de l'argent. Enfin Beth est très altruiste et un talent musical.

Alors que les femmes de mars font face aux épreuves et aux tribulations de la vie par elles-mêmes, elles grandissent de l'enfance à la féminité. Et leurs personnalités uniques guideront le cours de leur vie alors qu'elles s'aventureront seules.

«Little Women» est classé PG pour les éléments thématiques et le bref tabagisme.

Ce qui a fonctionné:

OK, je dois admettre que "Little Women" n'est pas exactement un film qui me plaît généralement. Je préfère généralement les films contenant des explosions et des singes. Mais "Little Women" est l'un des romans préférés de ma femme et je lui devais de l'avoir traînée dans tous les films Marvel et Star Wars cette année. Mais même si ce n'était pas quelque chose que je regardais habituellement, j'ai été agréablement surpris par ce film.

Tout d'abord, le casting est phénoménal. Remplie de favoris, chaque actrice a un moment pour briller et apporte une touche unique à son personnage. Le plus remarquable pour moi est Florence Pugh en tant que Amy March. Je suis toujours étonné par la polyvalence de cette actrice. Cette année, elle a joué un lutteur dans "Fighting With My Family", victime d'un film d'horreur dans "Midsommar", et elle incarnera un espion russe dans "Black Widow" l'année prochaine. La voir dans des corsets et des robes à froufrous dans «Little Women» est tout un changement pour elle, mais elle est également crédible dans tous les rôles. Ici, elle est folle, elle se bat avec sa sœur et prend conseil auprès de sa riche tante célibataire jouée par Meryl Streep. Sa performance est l'une des plus amusantes à regarder.

Le projecteur principal est Saoirse Ronan en tant que Jo March et elle offre également une belle performance. Ronan reste un peu plus dans sa voie en tant que personnage d'auteur libre et aspirant. Jo incarne de nombreuses caractéristiques de Louisa May Alcott, elle est donc le cœur de "Little Women" à bien des égards.

Emma Watson joue Meg March. Ce n'est pas un gros morceau de ses personnages d'Hermione Granger ou Belle, mais ce qui la rend amusante à regarder, c'est son interaction avec les autres actrices. Il y a une vraie alchimie entre eux et ils semblent s'amuser en jouant les sœurs. Au début du rôle, Meg est drôle et théâtrale, mais en vieillissant, elle est alourdie par les charges de la vie et son devoir d'épouse et de mère. Watson gère ces transitions entre les étapes de la vie de son personnage avec une grande habileté.

Le reste du casting féminin est également impressionnant. Eliza Scanlen joue Beth March, la quatrième sœur. Beth est compatissante et a du talent musical. Elle interagit bien avec les autres sœurs et Laura Dern qui joue Marmee March, sa mère. Dern est également excellent et fait une matriarche crédible pour ces filles. Il y a un peu d'elle dans chacune de leurs personnalités. Ensuite, il y a Meryl Streep en tant que tante March. Son interaction avec Amy de Pugh est amusante car les deux sont des opposés polaires et pourtant tous deux ont un seul objectif: la survie.

Bien que les hommes soient tous des personnages de soutien dans cette histoire, ils tiennent bon contre le casting féminin. Chris Cooper est mémorable en tant que M. Laurence. Juste avant de regarder «Little Women», j'ai regardé Cooper dans «A Beautiful Day in the Neighborhood». Ce fut une transformation dramatique pour Cooper entre les deux rôles et c'était agréable de le voir comme un bon gars dans "Little Women". Il était tout aussi inhabituel de voir Bob Odenkirk comme M. March. Je l'aime dans "Better Call Saul", donc c'était tout un changement de le voir submergé par quatre filles ici, mais il le gère bien. Timothée Chalamet est également bon comme Theodore ‘Laurie’ Laurence. Alors que nous voyons la transition de la jeune fille à l'âge adulte, nous le voyons également passer d'un jeune homme irresponsable à un adulte. Ses scènes avec Pugh sont également mémorables.

J'ai demandé à ma femme, fan des «petites femmes», ce qu'elle pensait de ce film. Elle l'a beaucoup apprécié. Elle a noté que le format de la narration était intéressant. C'est raconté dans une série de flashbacks. Les flashbacks suivent le roman tandis que les scènes d'aujourd'hui reflètent davantage les éléments autobiographiques d'Alcott de l'histoire. Ensemble, vous voyez le vrai contraste des personnages à mesure qu'ils grandissent et mûrissent. Elle a également aimé le fait que l'histoire n'était pas trop grave, un problème avec certaines des autres adaptations du roman.

Ce qui n'a pas fonctionné:

Honnêtement, je n'ai rien à redire sur les «petites femmes» à part ce n'est pas ma tasse de thé. Il est bien joué, il a un beau design de production et c'est une solide adaptation d'un roman classique.

En bout de ligne:

Si vous êtes fan de l'un des acteurs ou scénariste et réalisatrice Greta Gerwig, je pense que vous voudrez découvrir "Little Women" dans les salles de cinéma. Les fans du roman de Louisa May Alcott devraient également être heureux. Et si, comme moi, votre proche veut voir le film, je pense que vous trouverez que c'est l'une des adaptations de la littérature classique les plus accessibles.

Vernissage le mercredi 25 décembre 2019