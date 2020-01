“Live-Action” Bambi Remake en préparation chez Disney / Film

Avez-vous aimé les animaux sans émotion et photoréalistes du remake de Disney du Roi Lion? Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. La Maison de la souris n’est pas loin d’avoir atteint son coffre-fort pour relooker ses classiques avec une distribution centrée sur l’animal. Le prochain sur la liste est Bambi, l’histoire de la venue d’un jeune cerf qui se trouve être le prince du roi de la forêt, et Disney a déjà embauché deux écrivains pour y faire face.

Le Hollywood Reporter a un mot sur le remake de Bambi dans les œuvres de Disney avec Genève Robertson-Dworet (Captain Marvel, Tomb Raider) et Bière Lindsey (Sierra Burgess est un perdant, Chaos Walking) embauché pour écrire le scénario. Pendant ce temps, Chris et Paul Weitz et Andrew Miano produira par le biais de sa bannière de production Depth of Field, qui a récemment été acclamée pour le joyau indépendant de Lulu Wang The Farewell.

Le Bambi original a été nominé pour la meilleure partition originale, le meilleur son (enregistrement) et la meilleure chanson originale (pour la chanson «Love Is a Song» qui joue dans le générique d’ouverture). C’est également l’un des films Disney classiques les plus appréciés, réalisé au début des efforts d’animation du studio. Donc, ce remake a tout un héritage à la hauteur. Mais là encore, Bambi n’est pas exactement un film adoré par la génération d’enfants d’aujourd’hui, et il n’est peut-être pas aussi populaire que le Roi Lion ou Aladdin, alors peut-être que les fans plus âgés seront plus indulgents si cela donne au film une direction rafraîchissante .

Les frères Weitz semblent être un grand duo productif pour travailler sur Bambi spécifiquement depuis que les deux ont réalisé et écrit About a Boy, qui partage quelques flairs thématiques avec le classique animé. Même The Farewell partage un peu d’ADN émotionnel avec Bambi puisque le jeune cerf finit par perdre sa mère, qui est malheureusement abattue par un chasseur dans la forêt. Robertson-Dworet et Beer semblent être des choix surprenants pour un film moins important comme Bambi, d’autant plus que les deux travaillent sur un spin-off Fast and Furious dirigé par des femmes, mais peut-être ont-ils une prise intéressante sur laquelle Disney tenait.

Le seul inconvénient est que ce sera un remake dans le même style que Le Roi Lion, qui a été critiqué pour avoir des animaux qui étaient si réalistes qu’il enlève toute l’émotion et la passion que l’animation 2D classique de Disney a apporté à la table. Cela a rendu l’histoire sans vie, même dans ce qui était censé être les numéros musicaux les plus énergiques. Pour ce que ça vaut, / Contributeur de film et expert de Disney Josh Spiegel n’est pas vraiment ravi de cette perspective:

Pour l’instant, faisons-nous tous une faveur et regardons Bambi, l’un des films d’animation Disney les plus tristes et les plus magnifiques de tous les temps. (Ensuite, vous aurez une meilleure idée de pourquoi la refaire est une idée stupide.) Pic.twitter.com/CC0kaUPx7a

– Josh Spiegel (@mousterpiece) 24 janvier 2020

Heureusement, Bambi n’est pas une comédie musicale de cette façon, alors peut-être que cette approche «en direct» ne sera pas aussi préjudiciable au film. Nous pouvons déjà entendre Jacob Tremblay être appelé pour exprimer Bambi, et peut-être que Roman Griffin Davis et Archie Yates de Jojo Rabbit peuvent le rejoindre en tant que Thumper et Flower.

