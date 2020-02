Live: Couronnement de la reine des enfants Carnaval Mazatlan 2020 | Facebook

Aujourd’hui, lundi 24 février, l’enfant souverain le plus élevé sera couronné dans le stade Cerf à partir de 06h00.

María Valentina Íñiguez Sánchez à 10 ans, il fera partie de l’histoire de ce carnaval 2020 développé sous le thème “Nous sommes amérique“tenue du 20 au 25 février.

Le gentil Valentina qui fréquente la cinquième année du primaire à l’école Anglo Moderno a décidé de faire partie de l’histoire de cette grande fête car il est l’une des nombreuses personnes qui, avec sa famille et ses amis, profitent au maximum fête tenue chaque année dans le port.

Vous pouvez être intéressé Live Mazatlan Carnival Parade 2020: We are America

Par conséquent, pour la petite et pour beaucoup de femmes originaires du port, dès le plus jeune âge, le rêve de participer à cette fête est en train d’émerger, une tradition qui dure depuis plus d’un siècle.

Depuis le 18h00, la petite Maria Valentina Vous verrez l’un de ses grands vœux se réaliser, devenir le représentant des enfants dans la grande fête de la carnestolenda, quand il sera couronné de Ximena González, les deux recevront la couronne comme Carnival Queen et Queen of Poetry respectivement.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Sera le Stade Mariscal de Teodoro où les plus petits verront leur rêve se cristalliser et seront l’inspiration de nombreuses filles Mazatlan.

Ils seront entre les mains de Rosy Fuentes de Ordaz, président du système municipal DIF qui couronne le plus haut souverain du port Maria Valentina, avec la Libye Gávica Farriols qui remplacera Ximena González, qui représentera la reine de la poésie.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Par la suite, le spectacle se poursuivra avec l’artiste invité lui-même qui ravira les petits souverains et au public avec leurs interprétations.

La grande scène accueillera le chanteur de stature internationale J Balvin, l’artiste, qui est actuellement un favori parmi les enfants et les adultes, arrivera au grand événement pour faire danser plusieurs des personnes présentes.

Vous pouvez également lire Live Naval Combat of the Mazatlan Carnival 2020

Le célèbre dominera la scène avec des rythmes de reggaeton et de pop latine avec plusieurs de ses succès parmi lesquels “My People”, What heat “” China “ainsi que l’actualité de sa dernière production record.

Cliquez ici pour voir le Live de l’événement de couronnement spectaculaire du Infantile Reine du Carnaval de Mazatlan 2020.

.